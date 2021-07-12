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    Beşiktaş Salih Uçan’dan sonra Kenan Karaman ile de anlaştı

    Beşiktaş, serbest oyuncu statüsündeki milli futbolcu Kenan Karaman'ı kadrosuna kattı. 27 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağlandı. Siyah-Beyazlılar'ın daha önce prensip anlaşmasına vardığı milli oyuncu Kenan Karaman ile bu hafta resmi sözleşme yapması bekleniyor.

    Beşiktaş Salih Uçan’dan sonra Kenan Karaman ile de anlaştı

    Beşiktaş, serbest oyuncu statüsündeki milli futbolcu Kenan Karaman'ı kadrosuna kattı. 27 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağlandı. Siyah-Beyazlılar'ın daha önce prensip anlaşmasına vardığı milli oyuncu Kenan Karaman ile bu hafta resmi sözleşme yapması bekleniyor.

    Hafta içi İstanbul'a gelecek olan Karaman ile son kez görüşecek olan Beşiktaş Yönetimi, oyuncuyla 3 yıllık sözleşme yapacak. Resmi imzanın atılması durumunda, sağlık kontrollerinden geçecek olan Kenan, sonrasında takıma dahil olacak. 27 yaşındaki hücum oyuncusu hem sağ kanat, hem de santrafor oynuyor. Bugüne kadar Bundesliga 1 ve 2'de oynadı. Son 3 sezonu Fortuna Düsseldrof formasıyla geçiren milli futbolcu 29 maçta 7 gol 2 asist yaptı. Milli yıldız saha içinde çalışkanlığıyla dikkat çekiyor.

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