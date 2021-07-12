Beşiktaş Salih Uçan’dan sonra Kenan Karaman ile de anlaştı

Beşiktaş, serbest oyuncu statüsündeki milli futbolcu Kenan Karaman'ı kadrosuna kattı. 27 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağlandı. Siyah-Beyazlılar'ın daha önce prensip anlaşmasına vardığı milli oyuncu Kenan Karaman ile bu hafta resmi sözleşme yapması bekleniyor.

Hafta içi İstanbul'a gelecek olan Karaman ile son kez görüşecek olan Beşiktaş Yönetimi, oyuncuyla 3 yıllık sözleşme yapacak. Resmi imzanın atılması durumunda, sağlık kontrollerinden geçecek olan Kenan, sonrasında takıma dahil olacak. 27 yaşındaki hücum oyuncusu hem sağ kanat, hem de santrafor oynuyor. Bugüne kadar Bundesliga 1 ve 2'de oynadı. Son 3 sezonu Fortuna Düsseldrof formasıyla geçiren milli futbolcu 29 maçta 7 gol 2 asist yaptı. Milli yıldız saha içinde çalışkanlığıyla dikkat çekiyor.