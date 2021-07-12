F1 Türkiye bilet fiyatları 2021! Biletix’te Gold, Silver, Platinium, Açık Alan F1 biletleri ne kadar?

F1 Türkiye Gold, Silver, Platinium, Açık Alan biletleri ne kadar? 2021 F1 Türkiye bilet fiyatları yarış severler tarafından sorgulanmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle seyircisiz yapılan yarışta bu yıl binlerce seyirci alınacak. Biletlerin satışının başlamasıyla birlikte de bilet fiyatları merak edilen konulardan birisi oldu. Peki; 2021 F1 Türkiye bilet fiyatları ne kadar? Haberimizden Biletix Gold, Silver, Platinium F1 biletlerine ilişkin bilgiye ulaşabilirsiniz.
F1 TÜRKİYE BİLET FİYATLARI 2021
En düşük bilet fiyatı kampanyalı 300 TL, normal fiyat 375 TL
En yüksek bilet fiyatı ise kampanyalı 3.300 TL, normal fiyat 4.125 TL
NOT: Kampanya 31 Temmuz'a kadar geçerli
Biletix üzerinden satışa çıkacak biletlerde kategorilere göre fiyatlar şöyle:
Platinum (Ana tribün) 3.300 - 4.125
Gold 1 (Ana tribün 14. viraj tarafı) 2.600 - 3.250
Gold 2 (Ana tribün 1. viraj tarafı)
Gold 3 (Ana tribün ek) 2.300 - 2.875
Gold Açık 2.000 - 2.500
Silver 1 (1. viraj) 1.500 - 1.875