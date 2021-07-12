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    • Spor
    • 12.07.2021 09:29
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    • 12.07.2021 09:29
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    F1 Türkiye bilet fiyatları 2021! Biletix’te Gold, Silver, Platinium, Açık Alan F1 biletleri ne kadar?

    F1 Türkiye bilet fiyatları 2021 yarışı öncesi araştırılıyor. Biletix’te satılacak F1 Türkiye İstanbul GP biletleri farklı kategorilerde satışa sunulacak. F1 Türkiye Gold, Silver, Platinium, Açık Alan biletleri ne kadar sorusunun cevabı arama motorlarında sorgulanıyor. Biletlerin satışı 12 Temmuz tarihinde başlayacak. İndirimli dönem ve normal dönem olmak üzere biletler iki farklı dönemde satışta olacak. Peki; 2021 F1 Türkiye bilet fiyatları ne kadar? İşte yanıtı!

    takvim.com.tr
    F1 Türkiye bilet fiyatları 2021! Biletix’te Gold, Silver, Platinium, Açık Alan F1 biletleri ne kadar?

    F1 Türkiye Gold, Silver, Platinium, Açık Alan biletleri ne kadar? 2021 F1 Türkiye bilet fiyatları yarış severler tarafından sorgulanmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle seyircisiz yapılan yarışta bu yıl binlerce seyirci alınacak. Biletlerin satışının başlamasıyla birlikte de bilet fiyatları merak edilen konulardan birisi oldu. Peki; 2021 F1 Türkiye bilet fiyatları ne kadar? Haberimizden Biletix Gold, Silver, Platinium F1 biletlerine ilişkin bilgiye ulaşabilirsiniz.

    F1 TÜRKİYE BİLET FİYATLARI 2021

    En düşük bilet fiyatı kampanyalı 300 TL, normal fiyat 375 TL

    En yüksek bilet fiyatı ise kampanyalı 3.300 TL, normal fiyat 4.125 TL

    NOT: Kampanya 31 Temmuz'a kadar geçerli

    Biletix üzerinden satışa çıkacak biletlerde kategorilere göre fiyatlar şöyle:

    Platinum (Ana tribün) 3.300 - 4.125
    Gold 1 (Ana tribün 14. viraj tarafı) 2.600 - 3.250


    Gold 2 (Ana tribün 1. viraj tarafı)
    Gold 3 (Ana tribün ek) 2.300 - 2.875
    Gold Açık 2.000 - 2.500
    Silver 1 (1. viraj) 1.500 - 1.875

        Silver 2 (3, 4, 5 ve 6. viraj) 900 - 1.125
        Silver 3 (6 ve 7. viraj) ile Silver 4 (8. viraj) 1.250 - 1.565
        Silver 5 ile Silver 6 (9 ve 10. viraj) 600 - 750


        Silver 7 ile Silver 8 (12, 13 ve 14. viraj) 1.500 - 1.875
        Silver 9 (11. viraj) 950 - 1190
        General Admission (Açık alan) 300 - 375

        F1 BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 1-3 Ekim'de koşulacak Türkiye Grand Prix'sinin biletleri 12 Temmuz Pazartesi günü satışa çıkacak.

        Organizasyona ilişkin yapılan açıklamaya göre biletler, farklı kategorilerde ve geniş bir fiyat aralığında Biletix üzerinden satışa sunulacak.

        Yarışın düzenleneceği Intercity İstanbul Park'ın genel müdürü Sadi Hezber, yaptığı değerlendirmede, "Intercity İstanbul Park olarak Formula 1'i ülkemize tekrar getirmek için maddi manevi çok çaba harcadık. Formula 1'i ülkemize geri getirme görevinin Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bize verilmesinin ardından, böylesine zorlu zamanlarda devletimize yük olmadan bu dev organizasyonu ülkemize kazandırdık. Halkımızın ve yabancı misafirlerimizin bu heyecana ortak olması için sabırsızlanıyoruz. Yarışı bu sene seyircili olarak gerçekleştirecek olmaktan ayrıca mutluluk duyuyor ve bunun için tüm hazırlıkları en sağlıklı şekilde yürütüyoruz. Türkiye'nin canlı izlemeyi çok özlediği bu organizasyonun biletleri için artık geri sayım başladı. Dünyanın en heyecanlı pisti Intercity İstanbul Park'ta halkımızla Formula 1 heyecanını yeniden buluşturacağımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.
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