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    • Spor
    • 11.07.2021 14:52
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    • 11.07.2021 15:04
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    SON DAKİKA: Takvim.com.tr duyurmuştu! Kenan Karaman yarın Beşiktaş için İstanbul'a gelecek

    Son dakika transfer haberleri... Takvim.com.tr'nin geçtiğimiz hafta duyurduğu Beşiktaş'ın Kenan Karaman transferinde sıcak saatler yaşanıyor. Gelen son dakika haberine göre; Karaman, yarın İstanbul'a gelerek Beşiktaş ile sözleşme imzalayak ve siyah-beyazlıların kampına katılacak.

    Beşiktaş'ta mutlu son! Yarın geliyor

    Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasından bu yana gündeminde olan Kenan Karaman ile geçtiğimiz ay yapılan görüşmelerde prensip anlaşması sağlanmıştı.

    ANLAŞMA SAĞLANDI
    Avrupa Şampiyonası sonrası ailesiyle birlikte Bodrum'da tatile çıkan 27 yaşındaki oyuncuyla işi resmiyete dökmek için son görüşmesini yapan Beşiktaş, anlaşmayı sağladı.

    YARIN İSTANBUL'A GELECEK
    Kenan Karaman'ın yeni sezondaki adresi Vodafone Park oldu. Milli futbolcu Pazartesi günü İstanbul'a gelecek ve 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

        10 MİLYON TL MAAŞ ARTI BONUSLAR
        Yapılan anlaşmaya göre kendisine 10 milyon TL maaş ve yanı sıra başarı bonusları ödenecek.

        29 MAÇTA 7 GOL ATTI 2 ASİST YAPTI
        Kenan Karaman, geçen sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla çıktığı 29 maçta 7 gol attı ve 2 asist kaydetti. 27 yaşındaki forvet, milli takım formasıyla ise 25 maçta 5 gol attı.

        TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTU
        Öte yandan Beşiktaş'ın Kenan Karaman'ı kadrosuna kattığının haberini Takvim.com.tr bir hafta önce okuyucularına vermişti.
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        Beşiktaş'ta mutlu son! Yarın geliyor
        Haberler Spor SON DAKİKA: Takvim.com.tr duyurmuştu! Kenan Karaman yarın Beşiktaş için İstanbul'a gelecek