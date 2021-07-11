SON DAKİKA: Takvim.com.tr duyurmuştu! Kenan Karaman yarın Beşiktaş için İstanbul'a gelecek

Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasından bu yana gündeminde olan Kenan Karaman ile geçtiğimiz ay yapılan görüşmelerde prensip anlaşması sağlanmıştı.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Avrupa Şampiyonası sonrası ailesiyle birlikte Bodrum'da tatile çıkan 27 yaşındaki oyuncuyla işi resmiyete dökmek için son görüşmesini yapan Beşiktaş, anlaşmayı sağladı.
YARIN İSTANBUL'A GELECEK
Kenan Karaman'ın yeni sezondaki adresi Vodafone Park oldu. Milli futbolcu Pazartesi günü İstanbul'a gelecek ve 3 yıllık sözleşme imzalanacak.