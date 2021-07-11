Galatasaray’dan Rumen yıldız Nicolae Stanciu'ya 6 milyon Euro!

Rumen gazeteci Emanuel Roşu, Galatasaray'ın 10 numarara mevkisi için ilk hedef olarak belirlediği Stanciu için kulübü Slavia Prag'a 6 milyon Euro önerdiğini açıkladı. Hagi'nin de devrede olduğunu vurguladı...
Takvim.com.tr'nin 9 Temmuz'da duyurduğu gibi Cimbom'un bu transferde Hagi'yi köprü olarak kullandığını belirten Rumen gazeteci Roşu, Sarı-Kırmızılılar'ın Rumen 10 numara ile yürüttüğü görüşmelerin olumlu ilerlediğini yazdı.
Slavia Prag'ı bonservis konusunda ikna etmeye yakın olan Galatasaray'ın Hagi faktörü ile Stanciu'dan da "Evet" yanıtı aldığı ve oyuncunun kulüplerin anlaşmasını beklediği iddia edildi.