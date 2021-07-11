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    Galatasaray’dan Rumen yıldız Nicolae Stanciu'ya 6 milyon Euro!

    Rumen 10 numara Nicolae Stanciu için efsane futbolcusu Hagi aracılığıyla yoğun bir transfer süreci yürüten Galatasaray’ın yıldız isim için yaptığı teklif ortaya çıktı. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    EMRE AKDENİZ
    Galatasaray’dan Rumen yıldıza 6 milyon Euro!

    Rumen gazeteci Emanuel Roşu, Galatasaray'ın 10 numarara mevkisi için ilk hedef olarak belirlediği Stanciu için kulübü Slavia Prag'a 6 milyon Euro önerdiğini açıkladı. Hagi'nin de devrede olduğunu vurguladı...

    Takvim.com.tr'nin 9 Temmuz'da duyurduğu gibi Cimbom'un bu transferde Hagi'yi köprü olarak kullandığını belirten Rumen gazeteci Roşu, Sarı-Kırmızılılar'ın Rumen 10 numara ile yürüttüğü görüşmelerin olumlu ilerlediğini yazdı.

    Slavia Prag'ı bonservis konusunda ikna etmeye yakın olan Galatasaray'ın Hagi faktörü ile Stanciu'dan da "Evet" yanıtı aldığı ve oyuncunun kulüplerin anlaşmasını beklediği iddia edildi.

        Galatasaray'ın 6 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna katmaya yakın olduğu 28 yaşındaki Nicaolae Stanciu, kariyerinde daha önce Vaslui, Steau Bükreş, Sparta Prga ve Al Ahli takımlarının formasını da giydi.

        Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Rumen 10 numaranın Çekya kulübü Slavia Prag ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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