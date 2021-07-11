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    • 11.07.2021 12:04
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    Galatasaray'a Yedlin'den güzel haber geldi! MLS ekiplerinden Seattle Sounders'a dönme ihtimali yüksek

    Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kadrosuna kattığı ve performansından memnun kalmadığı DeAndre Yedlin için ABD basınından müjdeli bir haber geldi. MLS ekiplerinden Seattle Sounders'a dönme ihtimalinin bir hayli kuvvetli olduğu belirtildi.

    takvim.com.tr
    EMRE AKDENİZ
    Galatasaray'a Yedlin'den güzel haber

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni sezon için DeAndre Yedlin'i kadroda düşünmemesi üzerine sağ bek mevkisi için takviye hazırlığı içine giren Sarı-Kırmızılı yönetim, bir yandan da ABD'li futbolcuyu takımdan göndermenin planlarını yapıyordu.

    ESKİ TAKIMINA DÖNME İHTİMALİ YÜKSEK
    Galatasaray ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Yedlin için beklenen haber ise ABD basınından geldi. Yedlin ile ilgili yapılan haberde 28 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'da istenmediği ve MLS ekiplerinden Seattle Sounders'a dönme ihtimalinin bir hayli kuvvetli olduğu belirtildi.

    G.SARAY'DAKİ DURUMU TRANSFERİ NETLEŞTİRECEK
    Ayrıca, Sounders'ın altyapısından yetişen Yedlin'i yeniden takımda görmeye sıcak baktığı, 28 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'daki durumuna göre transferin netleşeceği aktarıldı.

        2014'TE TOTTENHAM'A TRANSFER OLDU
        Galatasaray'ın bonservis bedeli ödemeden geçtiğimiz ocak ayında Newcastle United'dan transfer ettiği DeAndre Yedlin, altyapısından yetiştiği MLS ekibi Seattle Sounders'tan 2014 yılında Tottenham'a transfer olmuş, ardından 2015'te kiralık olarak Sounders'ta bir kez daha forma giymişti.

        GALATASARAY 2 MİLYON EURO'DAN KURTULACAK
        Galatasaray, Yedlin'in takımdan ayrılması durumunda toplamda 2 milyon Euro'nun üzerinde bir maaş yükünden kurtulmuş olacak.
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        Galatasaray'a Yedlin'den güzel haber
        Haberler Spor Galatasaray'a Yedlin'den güzel haber geldi! MLS ekiplerinden Seattle Sounders'a dönme ihtimali yüksek