Galatasaray'a Yedlin'den güzel haber geldi! MLS ekiplerinden Seattle Sounders'a dönme ihtimali yüksek

ESKİ TAKIMINA DÖNME İHTİMALİ YÜKSEK

Galatasaray ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Yedlin için beklenen haber ise ABD basınından geldi. Yedlin ile ilgili yapılan haberde 28 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'da istenmediği ve MLS ekiplerinden Seattle Sounders'a dönme ihtimalinin bir hayli kuvvetli olduğu belirtildi.