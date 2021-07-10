Beşiktaş'a 22'lik golcü! Ike Ugbo bombası patlıyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren son şampiyon Beşiktaş golcü arayışlarını sürdürürken flaş bir ismi radarına aldı.
Siyah-Beyazlılar'ın Chelsea'nin U23 takımında forma giyen golcüsü Ike Ugbo ile ilgilendiği öne sürüldü.
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın marka bir golcünün yanı sıra alternatif bir santrfor arayışlarında olduğu ve gündeme Ugbo'nun geldiği öğrenildi.
BEŞİKTAŞ KİRALAMA TEKLİFİ YAPACAK
22 yaşındaki Nijerya asıllı İngiliz golcünün menajerler aracılığıyla Siyah-Beyazlılar'a önerildiği ve oyuncu için kiralama teklifi yapılacağı belirtildi.
Chelsea oyuncusunu bu sezon da kiralamak istiyor…
Geçen sezon Belçika Ligi ekiplerinden Cercle Brugge'da kiralık olarak forma giyen genç yeteneğin Beşiktaş teklifine sıcak baktığı bildirildi.