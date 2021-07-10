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    • 10.07.2021 19:25
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    Beşiktaş'a 22'lik golcü! Ike Ugbo bombası patlıyor

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren son şampiyon Beşiktaş transferde flaş bir ismi radarına aldı. Siyah-Beyazlılar’ın Chelsea’nin U23 takımında forma giyen golcüsü Ike Ugbo ile ilgilendiği öne sürüldü. Geçen sezon Belçika Ligi ekiplerinden Cercle Brugge’da kiralık olarak forma giyen genç yetenek Ike Ugbo'nun Beşiktaş teklifine sıcak baktığı bildirildi. İşte detaylar...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Beşiktaş'a 22'lik golcü!

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren son şampiyon Beşiktaş golcü arayışlarını sürdürürken flaş bir ismi radarına aldı.

    Siyah-Beyazlılar'ın Chelsea'nin U23 takımında forma giyen golcüsü Ike Ugbo ile ilgilendiği öne sürüldü.

    Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın marka bir golcünün yanı sıra alternatif bir santrfor arayışlarında olduğu ve gündeme Ugbo'nun geldiği öğrenildi.

    BEŞİKTAŞ KİRALAMA TEKLİFİ YAPACAK
    22 yaşındaki Nijerya asıllı İngiliz golcünün menajerler aracılığıyla Siyah-Beyazlılar'a önerildiği ve oyuncu için kiralama teklifi yapılacağı belirtildi.
    Chelsea oyuncusunu bu sezon da kiralamak istiyor…

    Geçen sezon Belçika Ligi ekiplerinden Cercle Brugge'da kiralık olarak forma giyen genç yeteneğin Beşiktaş teklifine sıcak baktığı bildirildi.

        PİYASA DEĞERİ 4.5 MİLYON EURO
        Genç yıldızı Beşiktaş'ın yanı sıra Belçika ekibi Genk, Hollanda Ligi'nin devlerinden PSV Eindhoven ve Feyenoord da istiyor. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan Ike Ugbo'nun Chelsea ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

        Kariyerinde 165 maça çıkan 22 yaşındaki golcü, 60 gol atarken 9 da asiste imza attı. Ugbo, geçtiğimiz sezon Cercle Brugge'da 34 maçta 17 gol atarken 1 de asist üretti.

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