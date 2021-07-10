Beşiktaş'a 22'lik golcü! Ike Ugbo bombası patlıyor

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın marka bir golcünün yanı sıra alternatif bir santrfor arayışlarında olduğu ve gündeme Ugbo'nun geldiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ KİRALAMA TEKLİFİ YAPACAK

22 yaşındaki Nijerya asıllı İngiliz golcünün menajerler aracılığıyla Siyah-Beyazlılar'a önerildiği ve oyuncu için kiralama teklifi yapılacağı belirtildi.

Chelsea oyuncusunu bu sezon da kiralamak istiyor…