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    • 10.07.2021 21:25
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    Galatasaray 4-2 Kasımpaşa | Maç Özeti

    Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sürdüren Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 10 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00’da başladı. Karşılaşmadan 4-2 üstünlükle ayrılan sarı-kırmızılılar, ikinci hazırlık maçını da galibiyetle tamamladı. Haberin detayları...

    Aslan ikinci hazırlık maçından da galip ayrıldı

    Esenyurt'taki Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maça Galatasaray, Berk Balaban, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Valentine Ozornwafor, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Yunus Akgün, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan 11'i ile çıktı.

    Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde İsmail Çipe, Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Radamel Falcao, Emre Akbaba, Atalay Babacan, Emre Taşdemir, Işık Kaan Arslan, Marcao, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol ve Sofiane Feghouli yer aldı.

    Kasımpaşa ise Ertuğrul Taşkıran, Feyzi Yıldırım, Tarkan Serbest, Tomas Brecka, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Loret Sadiku, Yusuf Erdoğan, Haris Hajradinovic, Michal Travnik ve Yasin Dülger 11'iyle mücadele etti.

        Lacivert-beyazlıların yedek kulübesinde de Harun Tekin, Erdem Canpolat, Berk Çetin, Berat Kalkan, Ahmet Engin, Mortadha Ben Ouanes, Hasan Emre Yeşilyurt, Anıl Koç, Oğuzhan Özcan, Arda Bulut, Taha Veysel Kemendi, Mümin Paksoy bekledi.

        Müsabakanın 14. dakikasında Kasımpaşa Brecka'nın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılı ekip, 18. dakikada Ömer Bayram, 23. dakikada ise Oğulcan Çağlayan'ın attığı gollerle 2-1 üstünlük kurdu. Galatasaray, mücadelenin 44. dakikasında Aytaç Kara'nın serbest vuruştan kaydettiği golle ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

        Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ikinci yarıya tüm takımı değiştirerek çıkardı. Terim, Sekidika'yı sağ bekte, Feghouli'yi ise orta sahanın sağ iç bölgesinde denedi. Galatasaray'da kadroda olan futbolculardan sadece İsmail Çipe ile Marcao süre almadı.

        Kasımpaşa, mücadelenin 80. dakikasında penaltıdan Ahmet Engin'in attığı golle farkı 1'e indirdi. Bu golden 3 dakika sonra Emre Akbaba'nın golüyle farkı yeniden 2'ye çıkaran sarı-kırmızılılar, sahadan 4-2 galip ayrıldı.

        Yeni sezon öncesinde Romanya'nın Dinamo Bükreş takımıyla oynadığı ilk maçı 2-1 kazanan sarı-kırmızılılar, ikinci hazırlık karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.

        Galatasaray, 13 Temmuz Salı günü deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşı karşıya gelecek.

        BAŞKAN BURAK ELMAS TRİBÜNDE

        Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı ekibin hazırlık maçını tribünden izledi.

        Karşılaşma öncesi Necmi Kadıoğlu Stadı'na gelen Elmas, müsabakayı protokol tribününden takip etti.

        DEVRE ARASINDA ELMAS-TERİM ZİRVESİ

            Müsabakanın devre arasında başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim görüşme gerçekleştirdi.

            Maçı protokol tribününden izleyen Elmas, karşılaşmanın devre arasında saha kenarındaki Terim'in yanına indi. Elmas'a önce Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm ve kulübün sponsorlarından iş insanı Erden Timur eşlik etti.

            Bir süre sonra Aküzüm ile Timur ayrılırken, başkan Burak Elmas ile Fatih Terim bir süre baş başa sohbet etti.

            HAZIRLIK MAÇLARININ GOLCÜSÜ AYTAÇ

            Sarı-kırmızılı ekipte yeni transfer Aytaç Kara, hazırlık maçlarındaki golcü kimliğiyle dikkati çekti.

            Yeni sezon çalışmaları kapsamında Romanya'nın Dinamo Bükreş takımıyla oynanan karşılaşmada 2 gol atan Aytaç, eski takımı Kasımpaşa'ya karşı da 1 kez fileleri havalandırdı ve gol sayısını 3'e çıkardı.

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