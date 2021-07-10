Galatasaray 4-2 Kasımpaşa | Maç Özeti

Esenyurt'taki Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maça Galatasaray, Berk Balaban, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Valentine Ozornwafor, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Yunus Akgün, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan 11'i ile çıktı.
Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde İsmail Çipe, Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Radamel Falcao, Emre Akbaba, Atalay Babacan, Emre Taşdemir, Işık Kaan Arslan, Marcao, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol ve Sofiane Feghouli yer aldı.
Kasımpaşa ise Ertuğrul Taşkıran, Feyzi Yıldırım, Tarkan Serbest, Tomas Brecka, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Loret Sadiku, Yusuf Erdoğan, Haris Hajradinovic, Michal Travnik ve Yasin Dülger 11'iyle mücadele etti.