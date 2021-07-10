Galatasaray 4-2 Kasımpaşa | Maç Özeti

Bir süre sonra Aküzüm ile Timur ayrılırken, başkan Burak Elmas ile Fatih Terim bir süre baş başa sohbet etti.

HAZIRLIK MAÇLARININ GOLCÜSÜ AYTAÇ

Sarı-kırmızılı ekipte yeni transfer Aytaç Kara, hazırlık maçlarındaki golcü kimliğiyle dikkati çekti.

Yeni sezon çalışmaları kapsamında Romanya'nın Dinamo Bükreş takımıyla oynanan karşılaşmada 2 gol atan Aytaç, eski takımı Kasımpaşa'ya karşı da 1 kez fileleri havalandırdı ve gol sayısını 3'e çıkardı.