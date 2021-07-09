Galatasaray Beşiktaş'ın yıldızı Rosier'i kapıyor! Takvim.com.tr duyurmuştu Portekiz basını doğruladı

Süper Lig'de yeni sezon öncesi geri sayım devam ederken, transferde de sıcak gelişmeler oluyor. Özellikle son günlerde geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayan Beşiktaş ve Galatasaray arasında adeta transfer savaşı yaşanıyor.
İlk olarak Gedson Fernandes transferinde karşı karşıya gelen iki ekip arasındaki yarış kızıştı.
ÖNCE GHEZZAL SAVAŞI
Geçtiğimiz yıl Beşiktaş'ın şampiyonluğunda aslan payına sahip olan Ghezzal ve Rosier'in kiralık sözleşmelerinin sona ermesi sonrası siyah-beyazlı ekip henüz iki yıldızla da anlaşma sağlayamadı. Özellikle TFF'nin Kulüp Harcama Limitleri nedeniyle eli kolu bağlanan Beşiktaş iki isimle görüşmelerini sürdürürken, Galatasaray'ın da devreye girmesiyle adeta şoka girdi.