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    • Spor
    • 09.07.2021 11:11
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    • 09.07.2021 11:11
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    Galatasaray Beşiktaş'ın yıldızı Rosier'i kapıyor! Takvim.com.tr duyurmuştu Portekiz basını doğruladı

    Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer savaşı kızıştı. İlk olarak 4 Temmuz'da takvim.com.tr'nin duyurduğu Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Rosier savaşı, Portekiz basını tarafından da doğrulandı. Sporting Lizbon yetkilileri ile temasa geçen Galatasaray'ın transferi bitirmeye istekli olduğu belirtildi.

    Okan Beltek
    takvim.com.tr
    Beşiktaşlı isim Aslan oluyor! Takvim.com.tr duyurmuştu
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    Süper Lig'de yeni sezon öncesi geri sayım devam ederken, transferde de sıcak gelişmeler oluyor. Özellikle son günlerde geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayan Beşiktaş ve Galatasaray arasında adeta transfer savaşı yaşanıyor.

    İlk olarak Gedson Fernandes transferinde karşı karşıya gelen iki ekip arasındaki yarış kızıştı.

    ÖNCE GHEZZAL SAVAŞI
    Geçtiğimiz yıl Beşiktaş'ın şampiyonluğunda aslan payına sahip olan Ghezzal ve Rosier'in kiralık sözleşmelerinin sona ermesi sonrası siyah-beyazlı ekip henüz iki yıldızla da anlaşma sağlayamadı. Özellikle TFF'nin Kulüp Harcama Limitleri nedeniyle eli kolu bağlanan Beşiktaş iki isimle görüşmelerini sürdürürken, Galatasaray'ın da devreye girmesiyle adeta şoka girdi.

        Son olarak Rachid Ghezzal'ın menajeriyle dün bir görüşme gerçekleştiren Ahmet Nur Çebi anlaşma sağlanamadığını duyurdu. Ghezzal'ın istediği maaş ve Leicester City'nin talep ettiği bonservis bedelini karşılamakta zorlanan siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde bir görüşme daha gerçekleştireceği öğrenildi.

        Bu gelişmeler yaşanırken devreye giren Galatasaray'ın Leicester City ile anlaşma noktasına geldiği ve Ghezzal'a da bonuslar içeren bir sözleşme teklif etme hazırlığında olduğu bildirildi.

        ŞİMDİ DE ROSIER YARIŞI
        Omar'ın durumundaki belirsizlik ve Yedlin ile yolların ayrılma ihtimaline karşılık sağ bek için transfer yapmayı planlayan Galatasaray'da masaya Rosier'in adı geldi.

            Fatih Terim'in "Alınabilir" talebi üzerine harekete geçen Burak Elmas yönetimi, ilk olarak menajerler aracılığı ile Fransız futbolcunun durumunu sordurmuştu. Bonservisi Sporting Lizbon'da bulunan isim için ilk teklif yapıldı.

            TAKVİM.COM.TR 4 TEMMUZ'DA DUYURMUŞTU
            Galatasaray&Rosier flörtü ilk olarak 4 Temmuz'da takvim.com.tr tarafından duyuruldu. Takvim.com.tr'den Okan Beltek'in haberine göre Beşiktaş'ın Gedson hamlesi sonrası harekete geçen Galatasaray, Ghezzal ve Rosier hamleleriyle siyah-beyazlı ekibe karşılık vermişti.

            PORTEKİZ BASINI TEKLİFİ DOĞRULADI
            Portekiz'in en önemli spor gazetelerinden Record, Galatasaray'ın Rosier'e olan ilgisini doğruladı. Sarı-kırmızılı ekibin Sporting Lizbon temsilcileriyle temasa geçtiğini belirten Portekiz basını, transferin 5 milyon euro civarı bir rakama bitebileceğini belirtti.

            Takvim.com.tr/Okan Beltek

            *Takvim.com.tr'nin 4 Temmuz tarihli haberi için görsele tıklayın
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            Beşiktaşlı isim Aslan oluyor! Takvim.com.tr duyurmuştu
            Haberler Spor Galatasaray Beşiktaş'ın yıldızı Rosier'i kapıyor! Takvim.com.tr duyurmuştu Portekiz basını doğruladı