Galatasaray Beşiktaş'ın yıldızı Rosier'i kapıyor! Takvim.com.tr duyurmuştu Portekiz basını doğruladı

ÖNCE GHEZZAL SAVAŞI

Geçtiğimiz yıl Beşiktaş'ın şampiyonluğunda aslan payına sahip olan Ghezzal ve Rosier'in kiralık sözleşmelerinin sona ermesi sonrası siyah-beyazlı ekip henüz iki yıldızla da anlaşma sağlayamadı. Özellikle TFF'nin Kulüp Harcama Limitleri nedeniyle eli kolu bağlanan Beşiktaş iki isimle görüşmelerini sürdürürken, Galatasaray'ın da devreye girmesiyle adeta şoka girdi.