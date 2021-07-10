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    • 10.07.2021 18:57
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    Sergio Ramos Ronaldo'ya imrendi! Vücut yaşı 25

    Real Madrid'den ayrılan Sergio Ramos, bir süre sonra Paris Saint Germain'e transfer olmuştu. 35 yaşındaki Ramos'un çelik gibi fiziği dikkat çekti. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Sergio Ramos Ronaldo'ya imrendi

    Transfer sezonuna hızlı başlayan Fransız devi Paris Saint Germain, Real Madrid ile sözleşmesi biten yıldız oyuncuyu kadrosuna katarak büyük sükse yaptı.

    PSG, Sergio Ramos ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Uzun yıllar Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid'de forma giyen ve 4 Şampiyonlar Ligi kupası başta olmak üzere pek çok başarı kazanan tecrübeli futbolcu, yaz döneminde İspanyol kulübüyle anlaşamamış ve serbest kalmıştı.

    RAMOS 35 YAŞINDA

    PSG'ye imza atmadan önce 5 saatlik sağlık kontrolünden geçen 35 yaşındaki Sergio Ramos için doktorlar vücut yaşının 25 olduğunu belirtti.

    2023 SONRASI BİLE DEVAM EDEBİLİR

        El Chiringuito'nun yaptığı haberde Sergio Ramos'un vücut yaşının genç olduğundan dolayı futbol yaşantısına 2023 yılından sonra da devam edebileceği vurgulandı.

        İspanyol futbolunun efsanelerinden Sergio Ramos, başarılı kariyeri ve istikrarlı futboluyla biliniyor.

        16 yıldır Real Madrid'de forma giyen Sergio Ramos'un güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.

        35 yaşındaki tecrübeli oyuncu 180 kez milli takım formasını giyerken 23 kez de rakip fileleri havalandırmayı başardı.

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