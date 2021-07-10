Sergio Ramos Ronaldo'ya imrendi! Vücut yaşı 25

Uzun yıllar Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid'de forma giyen ve 4 Şampiyonlar Ligi kupası başta olmak üzere pek çok başarı kazanan tecrübeli futbolcu, yaz döneminde İspanyol kulübüyle anlaşamamış ve serbest kalmıştı.

RAMOS 35 YAŞINDA