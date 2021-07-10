Sergio Ramos Ronaldo'ya imrendi! Vücut yaşı 25

Transfer sezonuna hızlı başlayan Fransız devi Paris Saint Germain, Real Madrid ile sözleşmesi biten yıldız oyuncuyu kadrosuna katarak büyük sükse yaptı.
PSG, Sergio Ramos ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Uzun yıllar Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid'de forma giyen ve 4 Şampiyonlar Ligi kupası başta olmak üzere pek çok başarı kazanan tecrübeli futbolcu, yaz döneminde İspanyol kulübüyle anlaşamamış ve serbest kalmıştı.
RAMOS 35 YAŞINDA
PSG'ye imza atmadan önce 5 saatlik sağlık kontrolünden geçen 35 yaşındaki Sergio Ramos için doktorlar vücut yaşının 25 olduğunu belirtti.
2023 SONRASI BİLE DEVAM EDEBİLİR