18 yaşındaki Yusuf Demir Barcelona’ya transfer oldu

Avusturya ekibi Rapid Wien formasıyla gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Yusuf Demir, Barcelona'ya transfer oldu. Katalan kulübü 18 yaşındaki orta saha oyuncusunu 10 milyon Euro satın alma opsiyonuyla 500 bin Euro karşılığında 1 yıllığına kiraladı. Barcelona, Yusuf Demir'in B takımında forma giyeceğini duyurdu. Türk asıllı futbolcu, geçtiğimiz sezon Rapid Wien ile 32 maça çıkıp 9 gol atmıştı. Yusuf Demir, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Faroe Adaları ile mart ayında oynanan karşılaşmada Avusturya A Milli Takımı formasını ilk kez giymişti.