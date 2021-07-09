Fenerbahçe'nin istediği Yusuf Demir'i Barcelona kaptı!

Yusuf'un gelecek sezon Barcelona'nın B takımında görev yapacağı açıklandı.

AVUSTURYA MİLLİ TAKIMI'NI SEÇTİ

Barcelona'ya transfer olan Yusuf Demir, Türk Milli Takımı'nın kendisine yaptığı teklifi reddetmiş ve tercihini Avusturya'dan yana kullanmıştı.