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    • 09.07.2021 21:36
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    Fenerbahçe'nin istediği Yusuf Demir'i Barcelona kaptı!

    Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe’nin Emre Belözoğlu döneminde transfer listesinde yer alan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Yusuf Demir’i İspanyol devi Barcelona kadrosuna kattı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Fenerbahçe de istiyordu Barcelona kaptı!

    Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük yaptığı dönemde yaz transfer döneminde kadroya katılması hedeflenen Rapid Wien'li Yusuf Demir'in tercihi Barcelona oldu.

    1 YILLIĞINA KİRALANDI
    Barcelona, 18 yaşındaki yıldız adayını Rapid Wien'den 10 milyon Euro satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.

    Yusuf'un gelecek sezon Barcelona'nın B takımında görev yapacağı açıklandı.

    AVUSTURYA MİLLİ TAKIMI'NI SEÇTİ
    Barcelona'ya transfer olan Yusuf Demir, Türk Milli Takımı'nın kendisine yaptığı teklifi reddetmiş ve tercihini Avusturya'dan yana kullanmıştı.

    18 yaşındaki futbolcu şu ana kadar Avusturya Milli Takımı'nın 1 kez formasını giydi.
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