Fenerbahçe'nin istediği Yusuf Demir'i Barcelona kaptı!

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük yaptığı dönemde yaz transfer döneminde kadroya katılması hedeflenen Rapid Wien'li Yusuf Demir'in tercihi Barcelona oldu.
1 YILLIĞINA KİRALANDI
Barcelona, 18 yaşındaki yıldız adayını Rapid Wien'den 10 milyon Euro satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.
Yusuf'un gelecek sezon Barcelona'nın B takımında görev yapacağı açıklandı.
AVUSTURYA MİLLİ TAKIMI'NI SEÇTİ
Barcelona'ya transfer olan Yusuf Demir, Türk Milli Takımı'nın kendisine yaptığı teklifi reddetmiş ve tercihini Avusturya'dan yana kullanmıştı.
18 yaşındaki futbolcu şu ana kadar Avusturya Milli Takımı'nın 1 kez formasını giydi.