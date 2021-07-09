Jose Mourinho'nun kaleci transferi sonrası gözler Uğurcan Çakır'a çevrildi! Wolves istiyor

TRABZONSPOR 20 MİLYON EURO VE BİR SONRAKİ TRANSFERDEN PAY İSTİYOR

Bordo-Mavililer'in transferdeki beklentisi ise 20 milyon Euro… Trabzonspor 20 milyon Euro'nun yanı sıra bir sonraki transferden de pay istiyor.

Uğurcan Çakır'ın kaderi Temmuz ayının ikinci yarısında netleşecek. 24 yaşındaki kaleci için şu anda en güçlü aday Wolves.