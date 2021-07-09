Jose Mourinho'nun kaleci transferi sonrası gözler Uğurcan Çakır'a çevrildi! Wolves istiyor

İtalya Ligi ekiplerinden Roma'nın yaptığı kaleci hamlesi domino etkisi yarattı... Roma'nın yeni hocası Jose Mourinho, Wolves'in 33 yaşındaki Portekizli kalecisi Rui Patricio'yu istedi.
BÜYÜK ORANDA ANLAŞMA SAĞLANDI
Roma yönetimi de Mourinho'nun isteğiyle harekete geçti. İtalyan ekibinin tecrübeli kaleci ile büyük oranda anlaşma sağladığı belirtildi.
WOLVES'İN LİSTESİNİN BAŞINDA UĞURCAN ÇAKIR VAR
Roma'nın yaptığı hamle sonrası gözler Wolves'ın yapacağı kaleci transferine çevrildi. İngiliz ekibinin transfer listesinin başında ise Uğurcan Çakır var.