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    • 09.07.2021 12:00
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    Jose Mourinho'nun kaleci transferi sonrası gözler Uğurcan Çakır'a çevrildi! Wolves istiyor

    İtalya Seria A ekiplerinden Roma'nın teknik patronu Jose Mourinho, Premier Lig'den Wolves'in 33 yaşındaki Portekizli kalecisi Rui Patricio'yu istedi. İki takım transfer konusunda büyük oranda anlaşma sağlarken Wolves ise Trabzonspor'un milli yıldızı Uğurcan Çakır'ı kadrsouna katmak istiyor.

    takvim.com.tr
    Mourinho'nun kaleci transferi sonrası gözler Uğurcan'da

    İtalya Ligi ekiplerinden Roma'nın yaptığı kaleci hamlesi domino etkisi yarattı... Roma'nın yeni hocası Jose Mourinho, Wolves'in 33 yaşındaki Portekizli kalecisi Rui Patricio'yu istedi.

    BÜYÜK ORANDA ANLAŞMA SAĞLANDI
    Roma yönetimi de Mourinho'nun isteğiyle harekete geçti. İtalyan ekibinin tecrübeli kaleci ile büyük oranda anlaşma sağladığı belirtildi.

    WOLVES'İN LİSTESİNİN BAŞINDA UĞURCAN ÇAKIR VAR
    Roma'nın yaptığı hamle sonrası gözler Wolves'ın yapacağı kaleci transferine çevrildi. İngiliz ekibinin transfer listesinin başında ise Uğurcan Çakır var.

        Uzun süredir milli kaleciyi listesinde bulunduran Wolves'ın birkaç gün içinde Trabzonspor'un kapısını çalması bekleniyor. İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'un Uğurcan için 16 milyon Euro'yu gözden çıkardığı bildirildi.

        TRABZONSPOR 20 MİLYON EURO VE BİR SONRAKİ TRANSFERDEN PAY İSTİYOR
        Bordo-Mavililer'in transferdeki beklentisi ise 20 milyon Euro… Trabzonspor 20 milyon Euro'nun yanı sıra bir sonraki transferden de pay istiyor.
        Uğurcan Çakır'ın kaderi Temmuz ayının ikinci yarısında netleşecek. 24 yaşındaki kaleci için şu anda en güçlü aday Wolves.

        AVRUPA DEVLERİ UĞURCAN İÇİN PUSUDA
        Ancak Tottenham, Lille, Sevilla gibi dev kulüpler de Uğurcan Çakır için pusuda bekliyor. Trabzonspor altyapısından yetişen başarılı file bekçisi, Euro 2020'de yaptığı kurturışlarla istatistiklerde zirvede yer aldı.

            UĞURCAN'IN YERİNE MERT GÜNOK
            Karadeniz ekibi Uğurcan Çakır'ın takımdan ayrılması durumunda Medipol Başakşehir forması giyen Mert Günok'u transfer etmek istiyor.
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            Mourinho'nun kaleci transferi sonrası gözler Uğurcan'da
            Haberler Spor Jose Mourinho'nun kaleci transferi sonrası gözler Uğurcan Çakır'a çevrildi! Wolves istiyor