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    • Spor
    • 09.07.2021 09:40
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    • 09.07.2021 09:40
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    Gökhan Gönül Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

    Geçtiğimiz sezon yeniden Fenerbahçe'ye dönen ancak yaşadığı sakatlıklar ve ilerleyen yaşı nedeniyle istenen performansı sergileyemeyen Gökhan Gönül'ün sarı-lacivertli takımdaki geleceği belli oluyor.

    Gökhan Gönül Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

    Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül'ün takımda kalıp kalmayacağı konusu belirsizliğini korurken, tecrübeli futbolcunun bir sezon daha sarı lacivertli kulüpte devam etme ihtimalinin yüzde 50 olduğu belirtildi.

    Takım, sezon hazırlıklarına bir hafta önce başlamasına rağmen Gökhan'ın hâlâ davet edilmememesi, yeniden anlaşma ihtimalinin zayıf olduğu şeklinde yorumlanıyor.

    Fanatik'in haberine göre Türk futbolunun son 14 yılına sağ bek olarak damga vuran; kanat bindirmeleri, kafayla attığı ön direk golleriyle yıldızlaşan 36 yaşındaki Gökhan Gönül'le Karagümrük de ilgileniyor.

        Oyuncunun menajeri Ahmet Bulut'un hem Fenerbahçe hem de Karagümrük'le görüşmelerini sürdürdüğü ve konunun hafta sonuna kadar netleşeceği belirtiliyor.

        Gökhan'ın ayrılması durumda, kadroda sağ bek olarak Sangare ve Murat Sağlam dışında oyuncu bulunmaması bu mevkiye takviye yapılmasını zorunlu hale getirecek.

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