EURO 2020 finali ne zaman, hangi tarihte, nerede oynanacak? Geri sayım: EURO 2020 finalistleri kimler oldu?

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) final için heyecanlı bekleyiş başladı. Yarı finalde bilindiği üzere İtalya-İspanya ile İngiltere-Danimarka karşı karşıya gelmişti. Gözler bu mücadelelerin ardından final karşılaşmasına çevrildi. Peki, EURO 2020 finali ne zaman, hangi tarihte, nerede oynanacak? EURO 2020 finalistleri kimler oldu? İşte detaylar...
EURO 2020 FİNALİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?
EURO 2020 koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli şekilde başlamıştı. Bu doğrultuda EURO 2020 finali 11 Temmuz tarihinde oynanacak.
İşte turnuvaya dair bilgiler;
İTALYA'NIN 53 YILLIK HASRETİNİ BİTİRMESİNE SON 1 ADIM
EURO 2020 Yarı Final karşılaşmasında İspanya'yı penaltı atışları sonunda eleyerek finale yükselen İtalya, 1968 yılından bu yana süren Avrupa Şampiyonluk özlemini bitirmek için 11 Temmuz Pazar gününü beklemeye başladı.
EURO 2020 yarı final mücadelesinde normal ve uzatma süresi 1-1 biten maçta İtalya, İspanya'ya penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayarak finale yükseldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle biten maçın 2'nci yarısında İtalya, 60'ıncı dakikada Chiesa'nın golüyle 1-0 öne geçti. 80'inci dakikada İspanya'da Morata attığı gol ile skoru 1-1'e getirdi.