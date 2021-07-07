EURO 2020 finali ne zaman, hangi tarihte, nerede oynanacak? Geri sayım: EURO 2020 finalistleri kimler oldu?

BONUCCI İÇİN FİNAL AYRI BİR ANLAM TAŞIYOR

İtalya Milli Takımı'nın tecrübeli savunma oyuncusu Leonardo Bonucci için ise final karşılaşması, bireysel olarak farklı bir anlam taşıyor. Giorgio Chiellini ile birlikte EURO 2012 Finali'nin ardından 2'nci kez finalde boy gösterecek olan Bonucci, İspanya karşılaşmasıyla birlikte Avrupa Futbol Şampiyonları tarihinde İtalya formasını 17'nci kez giyerek Gianluigi Buffon'u yakaladı. 34 yaşındaki savunmacı, final maçında da forma giymesi halinde Buffon'u geride bırakarak İtalya'nın Avrupa Futbol Şampiyonları tarihinde en çok maça çıkan oyuncusu olacak.