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    • 08.07.2021 20:28
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    • 08.07.2021 21:33
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    Milli yüzücüler Berke Saka ve Mert Kılavuz'dan Avrupa Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazandı!

    Son dakika spor haberleri... Milli yüzücü Berke Saka, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda erkekler 200 metre bireysel karışıkta 2.00.04'lük derecesiyle altın madalya kazandı. Erkekler 1500 metre serbest stilde Mert Kılavuz altın, Yiğit Aslan ise bronz madalyanın sahibi oldu.

    AJANSLAR
    Milli yüzücüden altın madalya!

    Milli yüzücü Berke Saka, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda erkekler 200 metre bireysel karışıkta 2.00.04'lük derecesiyle altın madalya kazandı.

    İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen organizasyonda, erkekler 200 metre bireysel karışık finali yapıldı.

    Milli yüzücü Berke Saka, 2.00.04'lük derecesiyle Avrupa şampiyonu oldu. Bir diğer milli sporcu Sanberk Yiğit Oktar, 2.03.51 ile yarışı 7. sırada bitirdi.

    Ukrayna'dan Vadym Naumenko gümüş, Alman Cedric Buessing bronz madalya aldı.

    Milli sporcu Berke Saka, 100 metre sırtüstü yarışında finalde yüzdüğü 54.91'lik derecesiyle 17-18 ve 19+ yaş Türkiye rekoru kırarak, Avrupa dördüncüsü olmuştu.

    1 ALTIN 1 BRONZ MADALYA DAHA
    Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre serbest stilde Mert Kılavuz, 15.02.22'lik derecesiyle altın, Yiğit Aslan 15.05.08'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

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