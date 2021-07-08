Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor transferin döneminin en büyük bombalarından birisini patlattı. Mavi-Lacivertliler, dünya futbolunun önemli isimlerinden Mario Balotelli'yi dün İstanbul'a getirdi ve İtalyan golcü ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor resmi Twitter hesabından transferi "İki deli bir araya gelmemeliydik" sözlerini içeren şarkı ile paylaştı. Transferin resmen bitmesinin ardından Balotelli, Adana Demirspor forması ile poz verdi. Kulüp Başkanı Murat Sancak, bir taraftarın "Balotelli ne kadar kazanacak?" sorusuna "Ne yapacaksın, sen mi ödeyeceksin" yanıtını verdi.