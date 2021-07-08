Khouma Babacar kimdir, kaç yaşında? Babacar'ın sağlık durumu nasıl? Hastalığı ne?

Khouma Babacar kimdir? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Alanyaspor tarafından yapılan açıklamada; "Burdur kampında bu sabah rahatsızlanan futbolcumuz Khouma Babacar'ın Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tetkiklerinde kalp spazmı geçirdiği tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi. Bu gelişme sonrası genç futbolcu hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. İşte detaylar!
Aytemiz Alanyaspor'un futbolcusu Khouma Babacar'ın kalp spazmı geçirdiği bildirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Babacar'ın, Burdur kampındaki idman öncesi göğüs ağrısı şikayetiyle takımın sağlık görevlilerini bilgilendirmesi üzerine hastaneye götürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Burdur kampında bu sabah rahatsızlanan futbolcumuz Khouma Babacar'ın Burdur Devlet Hastanesinde yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp spazmı geçirdiği tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ileri tetkikleri ve tedavisi kulüp doktorumuz İsmail Yetkin gözetiminde, Özel Alanya Anadolu Hastanesinde yapılacaktır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."
KHOUMA BABACAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Türkiye'de Afrika kökenli olan futbolcuların sayısı bir hayli fazladır. Khouma Babacar da Süper Lig ekibi Alanyaspor 'da forma giyen Afrikalı futbolculardan bir tanesidir. Khouma Babacar gerek fizik gücü ile gerekse de gol yollarında ki yeteneği ile oldukça iyi bir performans gösteren futbolcular arasındadır. Khouma Babacar 1.91 metre boyunda olan forvet pozisyonunda forma giymektedir. Alanayaspor'da 10 numaralı formayı giymektedir. Ayrıca milli takımının alt takımlarında da oynamıştır. Khouma Babacar kariyerinde pek çok takımda kiralık olarak forma giymiştir. Tam adı ise Khouma El Hadji Babacar'dır. Khouma Babacar'ın bonservisi İtalyan ekibi olan Sassuolo kulübündedir. Futbolcunun bonservis bedeli 4 milyon eurodur. Süper ligde oynayan Afrikalı futbolculardan biridir.