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    • 08.07.2021 11:37
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    Khouma Babacar kimdir, kaç yaşında? Babacar'ın sağlık durumu nasıl? Hastalığı ne?

    Khouma Babacar kimdir? Sorusu spor gündemini takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Aytemiz Alanyaspor, golcü futbolcusu Khouma Babacar'ın bu sabah kalp spazmı geçirdiğini ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Alanyaspor tarafından yapılan açıklamada; "Burdur kampında bu sabah rahatsızlanan futbolcumuz Khouma Babacar’ın Burdur Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk tetkiklerinde kalp spazmı geçirdiği tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi. Bu gelişme sonrası 'Khouma Babacar kimdir, kaç yaşında? Babacar'ın sağlık durumu nasıl?' Soruları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Khouma Babacar kimdir, kaç yaşında?

    Khouma Babacar kimdir? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Alanyaspor tarafından yapılan açıklamada; "Burdur kampında bu sabah rahatsızlanan futbolcumuz Khouma Babacar'ın Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tetkiklerinde kalp spazmı geçirdiği tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi. Bu gelişme sonrası genç futbolcu hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. İşte detaylar!

    Aytemiz Alanyaspor'un futbolcusu Khouma Babacar'ın kalp spazmı geçirdiği bildirildi.

    Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Babacar'ın, Burdur kampındaki idman öncesi göğüs ağrısı şikayetiyle takımın sağlık görevlilerini bilgilendirmesi üzerine hastaneye götürüldüğü belirtildi.

    Açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Burdur kampında bu sabah rahatsızlanan futbolcumuz Khouma Babacar'ın Burdur Devlet Hastanesinde yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp spazmı geçirdiği tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ileri tetkikleri ve tedavisi kulüp doktorumuz İsmail Yetkin gözetiminde, Özel Alanya Anadolu Hastanesinde yapılacaktır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."

    KHOUMA BABACAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    Türkiye'de Afrika kökenli olan futbolcuların sayısı bir hayli fazladır. Khouma Babacar da Süper Lig ekibi Alanyaspor 'da forma giyen Afrikalı futbolculardan bir tanesidir. Khouma Babacar gerek fizik gücü ile gerekse de gol yollarında ki yeteneği ile oldukça iyi bir performans gösteren futbolcular arasındadır. Khouma Babacar 1.91 metre boyunda olan forvet pozisyonunda forma giymektedir. Alanayaspor'da 10 numaralı formayı giymektedir. Ayrıca milli takımının alt takımlarında da oynamıştır. Khouma Babacar kariyerinde pek çok takımda kiralık olarak forma giymiştir. Tam adı ise Khouma El Hadji Babacar'dır. Khouma Babacar'ın bonservisi İtalyan ekibi olan Sassuolo kulübündedir. Futbolcunun bonservis bedeli 4 milyon eurodur. Süper ligde oynayan Afrikalı futbolculardan biridir.

        BABACAR HAYATI!

        Senegal'in Thies şehrinde 1993 yılında doğan Khouma Babacar çocukluğu bu şehirde geçmiştir. İlk olarak US Rail adlı Senegal kulübünde altyapı kariyerine başlamıştır. 12 yaşında iken altyapı kariyerine başlayan Khouma Babacar 2007 yılına kadar bu takımda forma giymiştir. Khouma Babacar 2 sene bu takımda forma giydikten sonra İtalyan takımlarından olan Pescara altyapısına 2007 yılında dahil olmuştur. Pescara ekibi altyapısında 1 sene forma giymiş ve ardından bir başka İtalyan takımı olan Fiorentina ile 2008 - 2009 yılları arasında altyapı kariyerine devam etmiştir.

        Khouma Babacar Fiorentina ile profesyonel sözleşmeyi imzalamıştır. 2009 yılında Fiorentina ile profesyonel sözleşme imzalayan Khouma Babacar 2012 yılında Racing de Santander ekibine kiralık olarak gönderilmiştir. Santander kulübü Khouma Babacar'ın kiralık ücreti için Fiorentina'ya 320 bin euro kiralık ücreti ödemiştir. Santander ekibi ile yalnızca 8 maçta forma giyen Khouma Babacar ardından Fiorentina tarafından bir başka İtalyan takımı olan Padova ekibine kiralanmıştır. Bedelsiz bir şekilde Padova ekibi ile İtalya ikinci ligde forma giyen Khouma Babacar 16 maçta 1 gol atmıştır. Khouma Babacar daha sonra bir başka İtalya alt lig takımlarından olan Modena ekibine kiralanmıştır.
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        Haberler Spor Khouma Babacar kimdir, kaç yaşında? Babacar'ın sağlık durumu nasıl? Hastalığı ne?