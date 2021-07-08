Khouma Babacar kimdir, kaç yaşında? Babacar'ın sağlık durumu nasıl? Hastalığı ne?

KHOUMA BABACAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Türkiye'de Afrika kökenli olan futbolcuların sayısı bir hayli fazladır. Khouma Babacar da Süper Lig ekibi Alanyaspor 'da forma giyen Afrikalı futbolculardan bir tanesidir. Khouma Babacar gerek fizik gücü ile gerekse de gol yollarında ki yeteneği ile oldukça iyi bir performans gösteren futbolcular arasındadır. Khouma Babacar 1.91 metre boyunda olan forvet pozisyonunda forma giymektedir. Alanayaspor'da 10 numaralı formayı giymektedir. Ayrıca milli takımının alt takımlarında da oynamıştır. Khouma Babacar kariyerinde pek çok takımda kiralık olarak forma giymiştir. Tam adı ise Khouma El Hadji Babacar'dır. Khouma Babacar'ın bonservisi İtalyan ekibi olan Sassuolo kulübündedir. Futbolcunun bonservis bedeli 4 milyon eurodur. Süper ligde oynayan Afrikalı futbolculardan biridir.