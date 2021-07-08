SON DAKİKA! Alanyaspor'da Babacar şoku! Kalp spazmı geçirdi





Alanyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Burdur kampında bu sabah rahatsızlanan futbolcumuz Khouma Babacar'ın Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp spazmı geçirdiği tespit edilmiştir.