Kartal’da hedef Burak Kapacak

Yeni sezon öncesi takımdaki yerli oyuncu sayısını artırmak isteyen Beşiktaş, Bursaspor formasını giyen Burak Kapacak için girişimlere başladı. Siyah-Beyazlı yönetim öncelikle Bursaspor ile bonservis bedeli konusunda anlaşmaya çalışacak. Kulüpler arasında anlaşma sağlanması halinde 21 yaşındaki futbocu ile ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Bursaspor altyapısında yetişen kanat oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 34 maçta 7 gol attı, 7 asist yaptı. Yıldız futbolcunun ismi Fenerbahçe ve Trabzonspor ile de anılıyor.
- Spor
- 07.07.2021 Gazete