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    Kartal’da hedef Burak Kapacak

    Yerli kalitesini artırmak isteyen Beşiktaş yönetimi, Bursa’nın 21 yaşındaki genç futbolcusu için harekete geçti... Yıldız futbolcunun ismi Fenerbahçe ve Trabzonspor ile de anılıyor.

    Kartal’da hedef Burak Kapacak
    Yeni sezon öncesi takımdaki yerli oyuncu sayısını artırmak isteyen Beşiktaş, Bursaspor formasını giyen Burak Kapacak için girişimlere başladı. Siyah-Beyazlı yönetim öncelikle Bursaspor ile bonservis bedeli konusunda anlaşmaya çalışacak. Kulüpler arasında anlaşma sağlanması halinde 21 yaşındaki futbocu ile ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Bursaspor altyapısında yetişen kanat oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 34 maçta 7 gol attı, 7 asist yaptı. Yıldız futbolcunun ismi Fenerbahçe ve Trabzonspor ile de anılıyor.
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