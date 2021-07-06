Samatta'da maaş krizi! Fenerbahçe'de aldığı paranın yarısını bile veren yok

GELEN TEKLİFLERİ REDDETTİ

Samatta ile yollarını ayırarak hem bonservis geliri elde etmek hem de oyuncunun maaş yükünden kurtulmak isteyen Fenerbahçe yönetimi ise Tanzanyalı golcünün kendisine gelen teklifleri reddetmesi ile sarsıldı.