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    • Spor
    • 06.07.2021 21:42
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    • 06.07.2021 21:56
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    Samatta'da maaş krizi! Fenerbahçe'de aldığı paranın yarısını bile veren yok

    Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'nin geçen sene hayal kırıklığı yaşatan forveti Mbwana Samatta bu sezon öncesi de yönetimi kara kara düşündürüyor. Samatta ile yollarını ayırarak hem bonservis geliri elde etmek hem de oyuncunun maaş yükünden kurtulmak isteyen Fenerbahçe yönetimi Tanzanyalı golcünün kendisine gelen teklifleri reddetmesi ile sarsıldı. Samatta'ya gelen tekliflerin Fenerbahçe'den aldığı ücretin yarısına bile denk gelmediği ortaya çıktı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Samatta'da maaş krizi!

    Fenerbahçe'nin geçen sene hayal kırıklığı yaşatan forveti Mbwana Samatta bu sezon öncesi de yönetimi kara kara düşündürüyor.

    Geçen sezon 6 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla Aston Villa'dan kiraladığı ve ligin bitimiyle bonservisiyle kadrosuna katmak durumunda kaldığı Samatta, ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı yaratmış ve ardından Tanzanyalı forvet gönderilecekler listesine yazılmıştı.

    GELEN TEKLİFLERİ REDDETTİ
    Samatta ile yollarını ayırarak hem bonservis geliri elde etmek hem de oyuncunun maaş yükünden kurtulmak isteyen Fenerbahçe yönetimi ise Tanzanyalı golcünün kendisine gelen teklifleri reddetmesi ile sarsıldı.

    MAAŞININ YARISINI BİLE TEKLİF ETMEDİLER
    Belçika'dan Genk, Fransa'dan ise Lens kulübünün nabız yokladığı Samatta için önerilen maaş tekliflerinin 1 milyon 250 bin Euro civarında olduğu ortaya çıktı.

        Fenerbahçe'den yıllık 2 milyon 750 bin Euro alan ve Sarı-Lacivertliler'le 2024 yılına kadar sözleşmesi olan 28 yaşındaki forvetin bu yüzden gelen teklifleri değerlendirmeye almadığı öğrenildi.

        30 MAÇTA 6 GOL ATTI
        Samatta da kısa süre önce yaptığı açıklamada gelen tekliflerin kendisini tatmin etmediğini ve kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istediğini açıkladı.

        Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 30 maça çıkan Samatta, 6 gol atmış ve beklentilerin bir hayli altında kalmıştı.

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