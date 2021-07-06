Samatta'da maaş krizi! Fenerbahçe'de aldığı paranın yarısını bile veren yok

Fenerbahçe'nin geçen sene hayal kırıklığı yaşatan forveti Mbwana Samatta bu sezon öncesi de yönetimi kara kara düşündürüyor.
Geçen sezon 6 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla Aston Villa'dan kiraladığı ve ligin bitimiyle bonservisiyle kadrosuna katmak durumunda kaldığı Samatta, ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı yaratmış ve ardından Tanzanyalı forvet gönderilecekler listesine yazılmıştı.
GELEN TEKLİFLERİ REDDETTİ
Samatta ile yollarını ayırarak hem bonservis geliri elde etmek hem de oyuncunun maaş yükünden kurtulmak isteyen Fenerbahçe yönetimi ise Tanzanyalı golcünün kendisine gelen teklifleri reddetmesi ile sarsıldı.
MAAŞININ YARISINI BİLE TEKLİF ETMEDİLER
Belçika'dan Genk, Fransa'dan ise Lens kulübünün nabız yokladığı Samatta için önerilen maaş tekliflerinin 1 milyon 250 bin Euro civarında olduğu ortaya çıktı.