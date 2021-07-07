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    • 07.07.2021 07:23
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    Copa America final ne zaman 2021? Brezilya- Arjantin maçı ne zaman oynanacak?

    Copa America final ne zaman? Sorusu sabah saatlerinden itibaren spor gündemini takip eden vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. Kupa Amerika'da (Copa America) Peru'yu 1-0 yenen Brezilya finale çıktı. Brezilya'nın finaldeki rakibi 8 Temmuz Çarşamba günü 04.00'te oynanacak Arjantin - Kolombiya maçı sonrası belli olacak. Peki, Copa America final ne zaman? Brezilya- Arjantin maçı ne zaman oynanacak? İşte son gelişmeler!

    takvim.com.tr
    Copa America final ne zaman 2021?

    Copa America finali ne zaman?. Brezilya'nın finaldeki rakibi 8 Temmuz Çarşamba günü 04.00'te oynanacak Arjantin - Kolombiya maçı sonrası belli olacak. Peki, Copa America final ne zaman? Brezilya- Arjantin maçı ne zaman oynanacak? İşte son gelişmeler!

    COPA AMERİCA FİNAL NE ZAMAN?

    2021 Kupa Amerika'da (Copa America) Peru'yu 1-0 yenen Brezilya finale çıktı.

    Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada ilk finalist belli oldu.

    Brezilya, yarı final maçında Peru'yu 35. dakikada Lucas Paqueta'nın attığı golle 1-0 mağlup etti.

    Arjantin ile Kolombiya arasında yarın TSİ 04.00'te oynanacak karşılaşmanın galibi, Brezilya'nın finaldeki rakibi olacak.

        BREZİLYA- ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?&NBSP

        Brezilya'nın finaldeki rakibi 8 Temmuz Çarşamba günü 04.00'te oynanacak Arjantin - Kolombiya maçı sonrası belli olacak.
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