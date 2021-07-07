Copa America final ne zaman 2021? Brezilya- Arjantin maçı ne zaman oynanacak?

Copa America finali ne zaman?. Brezilya'nın finaldeki rakibi 8 Temmuz Çarşamba günü 04.00'te oynanacak Arjantin - Kolombiya maçı sonrası belli olacak. Peki, Copa America final ne zaman? Brezilya- Arjantin maçı ne zaman oynanacak? İşte son gelişmeler!