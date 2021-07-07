Copa America final ne zaman 2021? Brezilya- Arjantin maçı ne zaman oynanacak?

Copa America finali ne zaman?. Brezilya'nın finaldeki rakibi 8 Temmuz Çarşamba günü 04.00'te oynanacak Arjantin - Kolombiya maçı sonrası belli olacak. Peki, Copa America final ne zaman? Brezilya- Arjantin maçı ne zaman oynanacak? İşte son gelişmeler!
COPA AMERİCA FİNAL NE ZAMAN?
2021 Kupa Amerika'da (Copa America) Peru'yu 1-0 yenen Brezilya finale çıktı.
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada ilk finalist belli oldu.
Brezilya, yarı final maçında Peru'yu 35. dakikada Lucas Paqueta'nın attığı golle 1-0 mağlup etti.
Arjantin ile Kolombiya arasında yarın TSİ 04.00'te oynanacak karşılaşmanın galibi, Brezilya'nın finaldeki rakibi olacak.