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    Gedson koptu geliyor

    Galatasaray yönetimi Gedson’un ardından Benfica’yı da büyük oranda ikna etti. Portekiz kulübü, Inter’den Joao Mario’yu transfer eder etmez genç yıldızın gidişini onaylayacak.

    Gedson koptu geliyor

    Cimbom Gedson Fernandes'e kavuşuyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in ısrarla takımda görmek istediği Portekizli yıldızı yeniden kadrosuna katıyor. Artık transferin önünde ufak engeller kaldı.



    MUTLU SON ÇOK YAKIN
    Yönetim, Gedson'un ardından Benfica'yı da büyük oranda ikna etmeyi başardı. Benfica, Inter'den Joao Mario'yu alır almaz Gedson'u bırakacak.



    OPSİYON 8-10 MİLYON EURO
    Cimbom 2 milyon Euro karşılığında Gedson'u 1 yıllığına kiralayacak. Satın alma opsiyonunun ise 8-10 milyor Euro arasında olacağı ifade ediliyor.

    Geçen sezon devre arasında Galatasaray'a transfer olan Gedson Fernandes maç başına 7 ikili mücadele kazanarak bu alanda takımının en iyisi oldu.

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