Gedson koptu geliyor

Cimbom Gedson Fernandes'e kavuşuyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in ısrarla takımda görmek istediği Portekizli yıldızı yeniden kadrosuna katıyor. Artık transferin önünde ufak engeller kaldı.
MUTLU SON ÇOK YAKIN
Yönetim, Gedson'un ardından Benfica'yı da büyük oranda ikna etmeyi başardı. Benfica, Inter'den Joao Mario'yu alır almaz Gedson'u bırakacak.
OPSİYON 8-10 MİLYON EURO
Cimbom 2 milyon Euro karşılığında Gedson'u 1 yıllığına kiralayacak. Satın alma opsiyonunun ise 8-10 milyor Euro arasında olacağı ifade ediliyor.
Geçen sezon devre arasında Galatasaray'a transfer olan Gedson Fernandes maç başına 7 ikili mücadele kazanarak bu alanda takımının en iyisi oldu.