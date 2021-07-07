Gedson koptu geliyor





OPSİYON 8-10 MİLYON EURO

Cimbom 2 milyon Euro karşılığında Gedson'u 1 yıllığına kiralayacak. Satın alma opsiyonunun ise 8-10 milyor Euro arasında olacağı ifade ediliyor.



Geçen sezon devre arasında Galatasaray'a transfer olan Gedson Fernandes maç başına 7 ikili mücadele kazanarak bu alanda takımının en iyisi oldu.





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