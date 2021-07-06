Galatasaray mutlu sona yakın! Gedson Fernandes koptu geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in ısrarla transferini istediği Gedson Fernandes'te mutlu sona çok yaklaştı. Sarı-Kırmızılılar, Portekizli yıldızın ardından Benfica ile de büyük oranda anlaştı.
Geçen sezon devre arasında Benfica'dan kiralanan ve gösterdiği performansla büyük alkış alan Gedson Fernandes önümüzdeki sezon da büyük ihtimalle Galatasaray formasını giyecek.
BENFICA ONAY VERECEK
Alınan bilgilere göre Benfica, Inter'den Joao Mario'yu kadrosuna katar katmaz genç yıldızın ayrılığına onay verecek. İtalyan basını, Portekiz kulübünden 1 yetkilinin Milano'ya geldiğini ve kısa süre içinde Joao Mario transferinin biteceğini duyurdu.