Galatasaray mutlu sona yakın! Gedson Fernandes koptu geliyor

Alınan bilgilere göre Galatasaray 22 yaşındaki Gedson'u yine 1 yıllığına kiralayacak.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Ancak bu kez sözleşmeye satın alma opsiyonu konacak. Opsiyonun 8-10 milyon Euro arasında olacağı ve 'zorunlu alma' maddesinin bulunmayacağı ifade edildi.