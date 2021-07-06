Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.07.2021 18:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.07.2021 18:13
    ABONE OL

    Galatasaray mutlu sona yakın! Gedson Fernandes koptu geliyor

    Son dakika transfer haberleri... Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip Teknik Direktör Fatih Terim’in ısrarla transferini istediği Gedson Fernandes’te mutlu sona çok yaklaştı. Galatasaray Gedson Fernandes transferini en geç yarına kadar bitirerek Portekizli yıldızın ismini PSV maçı için UEFA’ya verilecek kadroya eklemeyi hedefliyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Gedson Fernandes koptu geliyor

    Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in ısrarla transferini istediği Gedson Fernandes'te mutlu sona çok yaklaştı. Sarı-Kırmızılılar, Portekizli yıldızın ardından Benfica ile de büyük oranda anlaştı.

    Geçen sezon devre arasında Benfica'dan kiralanan ve gösterdiği performansla büyük alkış alan Gedson Fernandes önümüzdeki sezon da büyük ihtimalle Galatasaray formasını giyecek.

    BENFICA ONAY VERECEK
    Alınan bilgilere göre Benfica, Inter'den Joao Mario'yu kadrosuna katar katmaz genç yıldızın ayrılığına onay verecek. İtalyan basını, Portekiz kulübünden 1 yetkilinin Milano'ya geldiğini ve kısa süre içinde Joao Mario transferinin biteceğini duyurdu.

        Alınan bilgilere göre Galatasaray 22 yaşındaki Gedson'u yine 1 yıllığına kiralayacak.

        SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA
        Ancak bu kez sözleşmeye satın alma opsiyonu konacak. Opsiyonun 8-10 milyon Euro arasında olacağı ve 'zorunlu alma' maddesinin bulunmayacağı ifade edildi.

        UEFA KADROSUNA EKLENECEK
        Sarı-Kırmızılı yönetim Gedson Fernandes transferini en geç yarına kadar bitirerek Portekizli yıldızın ismini PSV maçı için UEFA'ya verilecek kadroya eklemeyi hedefliyor.

        Galatasaray formasıyla geçen sezon Süper Lig'de 17 maça çıkan Gedson maç başına 7.2 ikili mücadele kazanma, 1.8 top çalma, 1.9 çalım ve 1.3 şut pası ortalaması ile bu alanlarda takımın en iyisi olmuştu.

        Genç futbolcu ayrıca 6.4 sahipsiz top kazanma oranı da yakalamıştı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        FETÖ'nün büyükbaşlarından İnandı'nın kirli ilişkileri
        Haberler Spor Galatasaray mutlu sona yakın! Gedson Fernandes koptu geliyor