Ezgjan Alioski için savaş başladı! Galatasaray'ın yaptığı teklif ortaya çıktı

İsmi bir süredir Türk kulüpleri ile anılan Ezgjan Alioski, Leeds United ile sözleşmesini uzatmadı ve resmen serbest kaldı. Sol bek arayan Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor bu gelişme üzerine Makedon yıldız için girişimlere hız verdi.
GALATASARAY'IN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI
Alınan bilgilere göre, Rusya'dan da talipleri olan Alioski'nin yıllık maaş beklentisi 2.5 milyon Euro. Ancak Galatasaray'ın 29 yaşındaki futbolcu için için 1.5 milyon Euro garanti ücret teklif ettiği, Trabzonspor'un ise 1.2 milyon Euro maaş ve 300 bin Euro bonus önerdiği belirlendi.
Fenerbahçe ise resmi teklifini önümüzdeki günlerde tecrübeli yıldızın menajerine iletecek.