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    • 06.07.2021 14:55
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    Ezgjan Alioski için savaş başladı! Galatasaray'ın yaptığı teklif ortaya çıktı

    Süper Lig kulüpleri transfer için çalışmalarını sürdürürken Türkiye'den Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da talip olduğu Makedon yıldız Ezgjan Alioski için Galatasaray'ın yaptığı teklif ortaya çıktı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Ezgjan Alioski için savaş başladı

    İsmi bir süredir Türk kulüpleri ile anılan Ezgjan Alioski, Leeds United ile sözleşmesini uzatmadı ve resmen serbest kaldı. Sol bek arayan Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor bu gelişme üzerine Makedon yıldız için girişimlere hız verdi.


    GALATASARAY'IN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI
    Alınan bilgilere göre, Rusya'dan da talipleri olan Alioski'nin yıllık maaş beklentisi 2.5 milyon Euro. Ancak Galatasaray'ın 29 yaşındaki futbolcu için için 1.5 milyon Euro garanti ücret teklif ettiği, Trabzonspor'un ise 1.2 milyon Euro maaş ve 300 bin Euro bonus önerdiği belirlendi.



    Fenerbahçe ise resmi teklifini önümüzdeki günlerde tecrübeli yıldızın menajerine iletecek.


        Alioski'nin geleceğiyle ilgili kararını en geç 10 gün içinde vermesi bekleniyor. 2017 yılında İsviçre ekibi Lugano'dan Leeds United'a transfer olan Makedon futbolcu 4 sezon boyunca 171 maçta forma giydi. Alioski 22 gol atarken 19 da asist yaptı.


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        Sol bekin yanı sıra, orta alanın solunda ve merkez orta saha pozisyonunda da oynayan yıldız futbolcu müthiş istikrarı ile dikkatleri çekiyor. 1.71 boyundaki Alioski 46 kez giydiği Makedonya formasıyla 9 kez ağları sarstı.

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