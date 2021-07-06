Ezgjan Alioski için savaş başladı! Galatasaray'ın yaptığı teklif ortaya çıktı



GALATASARAY'IN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Alınan bilgilere göre, Rusya'dan da talipleri olan Alioski'nin yıllık maaş beklentisi 2.5 milyon Euro. Ancak Galatasaray'ın 29 yaşındaki futbolcu için için 1.5 milyon Euro garanti ücret teklif ettiği, Trabzonspor'un ise 1.2 milyon Euro maaş ve 300 bin Euro bonus önerdiği belirlendi.