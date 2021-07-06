Beşiktaş yerli oyuncu transferi için atakta! Hedefte Abdülkerim Bardakçı var

Alanyaspor'dan ayrılan Salih Uçan'ı bedelsiz olarak kadrosuna katan, bonservisi elinde olan Kenan Karaman ile de anlaşma sağlayan Beşiktaş, bir başka yerli yıldız için daha atağa kalktı.
BARDAKÇI İÇİN TEMASLAR BAŞLADI
Değişen yabancı kuralı sebebiyle kadrosundaki yerli oyuncu sayısını ve kalitesini artırmak isteyen Siyah-Beyazlılar, bir süredir peşinde olduğu Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakçı'yı renklerine bağlamak için İç Anadolu ekibi ile temaslara başladı.
TAKAS+PARA TEKLİFİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın sol ayaklı olması sebebiyle çok istediği 26 yaşındaki savunma oyuncusu için Siyah-Beyzalı yönetimi, Yeşil-Beyazlılar'a takas+para teklifi önermeyi planlıyor.