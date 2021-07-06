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    • Spor
    • 06.07.2021 14:35
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    • 06.07.2021 14:35
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    Beşiktaş yerli oyuncu transferi için atakta! Hedefte Abdülkerim Bardakçı var

    Alanyaspor'dan Salih Uçan'ı kadrosuna bedelsiz olarak katan Kenan Karaman'la da anlaşmaya varan Beşiktaş, Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı'yı da kadrosuna katmak için atağa kalktı.

    takvim.com.tr
    EMRE AKDENİZ
    Beşiktaş'ın hedefinde Konyaspor'un stoperi var

    Alanyaspor'dan ayrılan Salih Uçan'ı bedelsiz olarak kadrosuna katan, bonservisi elinde olan Kenan Karaman ile de anlaşma sağlayan Beşiktaş, bir başka yerli yıldız için daha atağa kalktı.

    BARDAKÇI İÇİN TEMASLAR BAŞLADI
    Değişen yabancı kuralı sebebiyle kadrosundaki yerli oyuncu sayısını ve kalitesini artırmak isteyen Siyah-Beyazlılar, bir süredir peşinde olduğu Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakçı'yı renklerine bağlamak için İç Anadolu ekibi ile temaslara başladı.

    TAKAS+PARA TEKLİFİ
    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın sol ayaklı olması sebebiyle çok istediği 26 yaşındaki savunma oyuncusu için Siyah-Beyzalı yönetimi, Yeşil-Beyazlılar'a takas+para teklifi önermeyi planlıyor.

        KONYASPOR 10 MİLYON TL BONSERVİS İSTİYOR
        A Milli Takım'a kadar yükselen ve kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan Abdülkerim Bardakçı için Konyaspor'un ise 10 milyon TL bonservis bedeli istediği konuşuluyor.

        TRANSFERİ BİR AN ÖNCE BİTİRMEK İSTİYORLAR
        Abdülkerim transferini bir an önce sonuçlandırmak isteyen Beşiktaş yönetimi, Konyaspor ile temaslarını sıklaştırarak başarılı stopere birinci kamp döneminde Siyah-Beyazlı formayı giydirmek istiyor.

        Geçtiğimiz sezon Konyaspor formasıyla Süper Lig'de 37 maça çıkan Abdülkerim, 2 gol ve 4 asistle oynamıştı.
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