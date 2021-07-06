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    • 06.07.2021 16:55
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    NBA finali hangi kanalda? Phoenix Suns – Milwaukee Bucks maçı ne zaman saat kaçta?

    Basketbolun bir numaralı organizasyonu NBA’de final heyecanı başlıyor. Batı ve Doğu konferansı şampiyonlarının karşı karşıya geleceği finalde, 7 maç üzerinden oynanacak serinin ardından bir takım şampiyon olacak. Maçları canlı izlemek isteyen basketbolseverler de NBA finali hangi kanalda sorusuna yanıt aramaya başladı. Phoenix Suns – Milwaukee Bucks maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı!

    takvim.com.tr
    NBA finali hangi kanalda? Phoenix Suns – Milwaukee Bucks maçı ne zaman saat kaçta?

    NBA finali hangi kanalda? Phoenix Suns – Milwaukee Bucks maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? NBA'de sezonun şampiyonunun belirleneceği finaller başlıyor. Batı konferansı şampiyonu Phoenix Suns ile Doğu konferansı şampiyonu Milwaukee Bucks karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu seri 7 maç üzerinden yapılacak. Peki; NBA finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Phoenix Suns Milwaukee Bucks maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

    NBA FİNALİ HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Serinin ilk maçı 5 Temmuz'u 6 Temmuz'a bağlayan gece saat 04:00'te başlayacak. Karşılaşma S Sport canlı yayın ile izlenebilecek.

    NORMAL SEZONDAKİ MAÇLARDA SUNS ÜSTÜN

    Suns, play-off'larda karşılaştığı geçen yılın şampiyonu Los Angeles Lakers'ı 4-2, Denver Nuggets'ı 4-0 ve Los Angeles Clippers'ı 4-2 yenerek adını finale yazdırdı. Bucks ise final yolunda karşısına çıkan Miami Heat'i 4-0, Brooklyn Nets'i 4-3, Atlanta Hawks'u ise 4-2 ile geçti.

    Takımlar normal sezonda 2 kez karşılaştı. İki maçı da bir sayı farkla Suns kazandı. 10 Şubat'taki mücadele 125-124, uzatmaya giden 19 Nisan'daki müsabaka ise 128-127 Suns üstünlüğüyle bitti.

    NBA FİNALİ MAÇ PROGRAMI!

    1. Maç: Phoenix Suns-Milwaukee Bucks (Yarın TSİ 04.00)

    2. Maç: Phoenix Suns-Milwaukee Bucks (9 Temmuz Cuma TSİ 04.00)

    3. Maç: Milwaukee Bucks-Phoenix Suns (12 Temmuz Pazartesi TSİ 03.00)

        4. Maç: Milwaukee Bucks-Phoenix Suns (15 Temmuz Perşembe TSİ 04.00)

        5. Maç (gerekirse): Phoenix Suns-Milwaukee Bucks (18 Temmuz Pazar TSİ 04.00)

        6. Maç (gerekirse): Milwaukee Bucks-Phoenix Suns (21 Temmuz Çarşamba)

        7. Maç (gerekirse): Phoenix Suns-Milwaukee Bucks (23 Temmuz Cuma)
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