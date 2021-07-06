NBA finali hangi kanalda? Phoenix Suns – Milwaukee Bucks maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? NBA'de sezonun şampiyonunun belirleneceği finaller başlıyor. Batı konferansı şampiyonu Phoenix Suns ile Doğu konferansı şampiyonu Milwaukee Bucks karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu seri 7 maç üzerinden yapılacak. Peki; NBA finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Phoenix Suns Milwaukee Bucks maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!
NBA FİNALİ HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Serinin ilk maçı 5 Temmuz'u 6 Temmuz'a bağlayan gece saat 04:00'te başlayacak. Karşılaşma S Sport canlı yayın ile izlenebilecek.
NORMAL SEZONDAKİ MAÇLARDA SUNS ÜSTÜN
Suns, play-off'larda karşılaştığı geçen yılın şampiyonu Los Angeles Lakers'ı 4-2, Denver Nuggets'ı 4-0 ve Los Angeles Clippers'ı 4-2 yenerek adını finale yazdırdı. Bucks ise final yolunda karşısına çıkan Miami Heat'i 4-0, Brooklyn Nets'i 4-3, Atlanta Hawks'u ise 4-2 ile geçti.
Takımlar normal sezonda 2 kez karşılaştı. İki maçı da bir sayı farkla Suns kazandı. 10 Şubat'taki mücadele 125-124, uzatmaya giden 19 Nisan'daki müsabaka ise 128-127 Suns üstünlüğüyle bitti.
NBA FİNALİ MAÇ PROGRAMI!
1. Maç: Phoenix Suns-Milwaukee Bucks (Yarın TSİ 04.00)
2. Maç: Phoenix Suns-Milwaukee Bucks (9 Temmuz Cuma TSİ 04.00)
3. Maç: Milwaukee Bucks-Phoenix Suns (12 Temmuz Pazartesi TSİ 03.00)