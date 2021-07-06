NBA finali hangi kanalda? Phoenix Suns – Milwaukee Bucks maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? NBA'de sezonun şampiyonunun belirleneceği finaller başlıyor. Batı konferansı şampiyonu Phoenix Suns ile Doğu konferansı şampiyonu Milwaukee Bucks karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu seri 7 maç üzerinden yapılacak. Peki; NBA finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Phoenix Suns Milwaukee Bucks maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!