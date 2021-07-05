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    • Spor
    • 05.07.2021 08:53
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    • 05.07.2021 08:53
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    Galatasaray'da Emre Akbaba'nın maaşı ortaya çıktı

    Galatasaray'da iç transferde dün bir imza daha geldi. Sözleşmesi biten Emre Akbaba ile 2 yıl daha anlaşmaya varan Galatasaray'ın yıldız isme yıllık 8 milyon TL ödeyeceği öğrenildi.

    G.Saray'da Emre Akbaba'nın maaşı ortaya çıktı

    Galatasaray'da iç transferde 5. imza Emre Akbaba'dan geldi. Daha önce Muslera, Marcao, Emre Taşdemir ve Ömer Bayram ile sözleşme yenileyen sarı-kırmızılılar dün de Emre Akbaba'nın kontratını 2022-23 sezonu sonuna kadar uzattı.

    EMRE AKBABA "FEDA" DEDİ
    Fanatik'in haberine göre 9.5 milyon liralık yıllık ücretini 8 milyon liraya indiren ve teknik direktör Fatih Terim'in de kalmasını istediği 28 yaşındaki 10 numara, "Bundan önceki süreçte sakatlıklar oldu, sıkıntılar oldu ama umarım önümüzdeki 2 yıl, ben ve takım arkadaşlarım için sakatlıksız, kazasız, belasız geçer. Çok güzel 2 yıl olur ve şampiyonluklarla, kupalarla süslendiririz." dedi.

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    Haberler Spor Galatasaray'da Emre Akbaba'nın maaşı ortaya çıktı