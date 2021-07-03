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    • 03.07.2021 14:54
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    Trabzonspor'un gündemindeki Onur Atasayar'dan flaş hamle!

    Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan 26 yaşındaki futbolcu, sezonun sona ermesiyle önceliğinin Bursaspor'da yola devam etmek olduğunu belirtse de Yeşil-Beyazlı kulüple yeni sözleşme imzalamadı. Bonservis sorunu olmayan Onur Atasayar'ı sol bek mevkisi için alternatif olarak düşünen Trabzonspor'un genç oyuncu ile masaya oturmaya hazırlandığı iddia edildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Fırtına'nın gündemindeki isimden flaş hamle

    Kadrosundaki yerli oyuncu sayısını artırmak isteyen Trabzonspor'un transfer listesindeki Onur Atasayar ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

    Değişen yabancı kuralı sonrası kaliteli yerli oyunculara olan ilgisini artıran Trabzonspor, Bursaspor ile sözleşmesi sona eren sol bek Onur Atasayar'ı gündemine almıştı.

    26 yaşındaki futbolcu, sezonun sona ermesiyle önceliğinin Bursaspor'da yola devam etmek olduğunu belirtse de Yeşil-Beyazlı kulüple yeni sözleşme imzalamadı.

    Onur Atasayar'ın Bursaspor kulübünü Instagram hesabından takipten çıkması, 26 yaşındaki oyuncunun Yeşil-Beyazlı kulüp ile yollarını ayırdığı şeklinde yorumlandı.

    Bonservis sorunu olmayan Onur Atasayar'ı sol bek mevkisi için alternatif olarak düşünen Trabzonspor'un genç oyuncu ile masaya oturmaya hazırlandığı iddia edildi.
        22.30'da Türkiye'de olacak
        Haberler Spor Trabzonspor'un gündemindeki Onur Atasayar'dan flaş hamle!