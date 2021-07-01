Trabzonspor'dan Makedon sol kanat oyuncusu Alioski için yeni teklif

Trabzonspor'da transfer çalışmaları kapsamında yeniden gündeme gelen Kuzey Makedonyalı oyuncu Alioski için yönetim kurulunun resmi teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.

Bordo-Mavili takımın yapmayı planladığı yeni teklifte oyuncuya yıllık 1 milyon 200 bin Euro ve 500 bin Euro imza parası önereceği belirtildi. Yönetim kurulunun yabancı kontenjanında yer açılması durumunda direkt olarak bu teklifi resmiyete dökeceği ve oyuncunun cevabını bekleyeceği ifade edildi.

Alioski ile daha önce yapılan görüşmelerde rakamsal konularda anlaşma sağlanamamış ve oyuncu da Avrupa'da kalmak istediğini dile getirmişti.

Ancak Avrupa Şampiyonası sonrası istediği teklifleri alamayan oyuncunun menajeri de tekrar Trabzonspor ile iletişime geçmişti.