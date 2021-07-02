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    • 02.07.2021 23:28
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    • 02.07.2021 23:39
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    Henry Onyekuru geldi, Galatasaray karıştı

    Galatasaray’ın transfer gündeminde ilk sıralarda yer alan Henry Onyekuru İstanbul’a geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul’da olduğunu duyuran Nijeryalı yıldız ile ilgili flaş bir iddia da ortaya atıldı.

    takvim.com.tr
    ONUR ÖZKAN
    Henry Onyekuru geldi, Galatasaray karıştı

    Sarı-Kırmızılılar seçim gündemi nedeniyle Onyekuru'nun 4 milyon 250 bin Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmamıştı. Burak Elmas yönetimi göreve gelir gelmez Monaco ile görüşmelere başlamış ve yıldız futbolcunun bonservisini almak için pazarlıklar yapmıştı.

    Ancak ortaya atılan bir iddiaya göre Onyekuru, Galatasaray için değil Beşiktaş için İstanbul'a geldi. Genç futbolcunun bugün Siyah-Beyazlı yönetimle pazarlık masasına oturacağı öne sürülüyor.

    Bir başka iddiaya göre ise Galatasaray 4 milyon 250 bin Euro'nun altında bir rakama Onyekuru transferini bitirdi.
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