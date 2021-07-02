Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 02.07.2021 21:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.07.2021 21:24
    ABONE OL

    Vitor Pereira Fenerbahçe taraftarını çıldırttı... Aziz Yıldırım gönderiyor, Ali Koç geri getiriyor

    “Bielsa seviyesinde hoca getireceğim” deyip Vitor Pereira ile anlaşan Başkan Ali Koç’a sosyal medyada taraftarların büyük tepkisi var. Eleştirilerin odağındaki Ali Koç, efsane başkan Aziz Yıldırım’ın kulüpten gönderdiği isimleri geri getirmeye de devam ediyor.

    takvim.com.tr
    ONUR ÖZKAN
    Yıldırım gönderiyor, Koç geri getiriyor

    İlk olarak kendisinin bile karşı olduğu Ersun Yanal'ı sırf taraftar istediği için teknik adamlık koltuğuna oturtan Başkan Koç, Yıldırım döneminde takımdan ayrılan Emre Belözoğlu'nu da transfer etti.

    Belözoğlu 1 sezon takım kaptanlığı yaptıktan sonra ardından sportif direktörlük ve teknik direktörlük görevlerini yürüttü.

    Yine Aziz Yıldırım döneminde yapılan yeni sözleşme tekliflerini geri çevirip ezeli rakip Beşiktaş'a transfer olan Caner Erkin ve Gökhan Gönül de Ali Koç döneminde yeniden Fenerbahçe'ye döndü.

        Ali Koç'a sosyal medyada taraftarların büyük tepkisi var.

        Son olarak 2015-16 sezonunda kurulan belki de son 20 yılın en iyi kadrosunu şampiyon yapamayan ve Aziz Yıldırım tarafından görevine son verilen Vitor Pereira, Ali Koç'un teknik direktör tercihi oldu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kılıçdaroğlu yalana doymuyor!
        Haberler Spor Vitor Pereira Fenerbahçe taraftarını çıldırttı... Aziz Yıldırım gönderiyor, Ali Koç geri getiriyor