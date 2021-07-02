Vitor Pereira Fenerbahçe taraftarını çıldırttı... Aziz Yıldırım gönderiyor, Ali Koç geri getiriyor

İlk olarak kendisinin bile karşı olduğu Ersun Yanal'ı sırf taraftar istediği için teknik adamlık koltuğuna oturtan Başkan Koç, Yıldırım döneminde takımdan ayrılan Emre Belözoğlu'nu da transfer etti.
Belözoğlu 1 sezon takım kaptanlığı yaptıktan sonra ardından sportif direktörlük ve teknik direktörlük görevlerini yürüttü.
Yine Aziz Yıldırım döneminde yapılan yeni sözleşme tekliflerini geri çevirip ezeli rakip Beşiktaş'a transfer olan Caner Erkin ve Gökhan Gönül de Ali Koç döneminde yeniden Fenerbahçe'ye döndü.