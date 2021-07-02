Vitor Pereira Fenerbahçe taraftarını çıldırttı... Aziz Yıldırım gönderiyor, Ali Koç geri getiriyor

Son olarak 2015-16 sezonunda kurulan belki de son 20 yılın en iyi kadrosunu şampiyon yapamayan ve Aziz Yıldırım tarafından görevine son verilen Vitor Pereira, Ali Koç'un teknik direktör tercihi oldu.

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