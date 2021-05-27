Sergen Yalçın yönetiminde bu sezon 16. lig şampiyonluğunu elde eden Beşiktaş, gelecek sezonun kadrosu için hazırlıklara başladı.
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara direkt olarak katılacak olan siyah-beyazlılarda Başkan Ahmet Nur Çebi, gündemdeki birçok konuyu A Spor'a yaptığı özel açıklamalarda değerlendirdi.
TERİM İLE İLGİLİ GÜNDEM OLAN SÖZLERİ
Sezon devam ederken Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde "Fatih Terim tabi ki alkışlayacak" söylemiyle gündeme gelen Ahmet Nur Çebi, bu açıklamalarının arka planını anlattı.
Çebi, "Şampiyonu tabii ki alkışlarım. Ben verdiğim emeği biliyorum, karşı taraf da şampiyon olursa alkışlamamak kendimize ihanet olur. Ben de Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u alkışlarım. Galatasaraylılar da biliyordur benim art niyetli olmadığımı, onu motivasyon olarak kullanmak istediler ki farklı bir yerde kullanıldı." diye konuştu.
İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları...
"Çok önceden Sergen hocamıza kapımızı açmamız gerekirdi. Geç oldu ama temiz oldu. Kendimi baskı altında hissederek yanlış transfer yapmayacağım. Kiralık oyuncularla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Ghezzal ve Rosier bizim için değerli oyuncular."