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    • Spor
    • 28.05.2021 00:38
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    • 28.05.2021 00:40
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    Şampiyon Beşiktaş'ın başkanı Ahmet Nur Çebi'den A Spor'a özel açıklamalar: Transfer süreci, , ...

    Çifte kupalı şampiyon Beşiktaş'ın başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk sürecinden transferlere kadar birçok konuyu açıklık getiren Başkan Çebi, sezon içinde Terim ile ilgili gündem olan sözlerine ilişkin de konuştu. İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları...

    Çebi'den A Spor'a özel açıklamalar

    Sergen Yalçın yönetiminde bu sezon 16. lig şampiyonluğunu elde eden Beşiktaş, gelecek sezonun kadrosu için hazırlıklara başladı.

    Şampiyonlar Ligi'nde gruplara direkt olarak katılacak olan siyah-beyazlılarda Başkan Ahmet Nur Çebi, gündemdeki birçok konuyu A Spor'a yaptığı özel açıklamalarda değerlendirdi.



    TERİM İLE İLGİLİ GÜNDEM OLAN SÖZLERİ
    Sezon devam ederken Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde "Fatih Terim tabi ki alkışlayacak" söylemiyle gündeme gelen Ahmet Nur Çebi, bu açıklamalarının arka planını anlattı.

    Çebi, "Şampiyonu tabii ki alkışlarım. Ben verdiğim emeği biliyorum, karşı taraf da şampiyon olursa alkışlamamak kendimize ihanet olur. Ben de Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u alkışlarım. Galatasaraylılar da biliyordur benim art niyetli olmadığımı, onu motivasyon olarak kullanmak istediler ki farklı bir yerde kullanıldı." diye konuştu.



    İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları...

    "Çok önceden Sergen hocamıza kapımızı açmamız gerekirdi. Geç oldu ama temiz oldu. Kendimi baskı altında hissederek yanlış transfer yapmayacağım. Kiralık oyuncularla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Ghezzal ve Rosier bizim için değerli oyuncular."



        "FUTBOLCULARA TALEP VAR"
        "Ljajic, Ersin, Rıdvan ve Larin için teklif aldık. Futbolculara talep var. Çocuklar önce bize lazım, biz önce işimizi görelim, sonra değerlendiririz. Plan ve projelerimde yıldız futbolcu transfer etmek yok. Bana göre mühim olan futbolcuyu oynatıp "İşte yıldız bu" dedirtebilmek."

        "Her şeyi yapacağız. Bizim bir planımız var. Sözleşmeler, transferler. Planları uygulamaya başladık bile. Hepsini 1-2 hafta sonra gündeme alacağız çünkü TFF, bu seneki limitleri açıklamadı. Onu bilmeden nereye gideceğim ben?"



        CANER ERKİN, GÖKHAN GÖNÜL...
        "Caner de gitti, Gökhan da gitti, bize hizmet ettikleri dönemler oldu, minnettarız. Bugün yoklar, yerine başkaları oynadı. Mühim olan kulüplerimizdir, futbolcular gelecekler ve gidecekler."



        ABOUBAKAR TAKIMDA KALACAK MI?
        "Aboubakar ile görüşmelerimiz devam ediyor. 29 maçta kalmasının nedeni, sakatlığıydı. Onun aidiyetini gördüğüm zaman, 30 maçı oynamama sebebini kimse bana söyleyemez. Ayıp ve günah olur."
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