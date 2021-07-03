Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Cengiz Ünder Marsilya ile anlaştı: İşte alacağı ücret

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeleri yaşanıyor. Teknik direktör Vitor Pereira ile anlaşan sarı lacivertliler, transferde düğmeye bastı. Kanarya'nın gündemine aldığı milli yıldız Cengiz Ünder, Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya'ya transfer oluyor.
Gelen son haberlere göre, Roma'da forma giyen milli yıldız Cengiz Ünder, Marsilya ile anlaştı. Fransız ekibi, Cengiz Ünder'i 500 bin Euro karşılığında kiralık olarak kadrosuna dahil edecek.
SATIN ALMA OPSİYONU 10 MİLYON EURO
Yıldız oyuncunun satın alma opsiyonu ise 10 milyon Euro olarak belirlendi.