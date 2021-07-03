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    • 03.07.2021 10:02
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    Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Cengiz Ünder Marsilya ile anlaştı: İşte alacağı ücret

    Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Cengiz Ünder'le igili flaş gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'nın gündemine aldığı milli yıldız Cengiz Ünder, Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya ile anlaştı.

    Cengiz imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

    Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeleri yaşanıyor. Teknik direktör Vitor Pereira ile anlaşan sarı lacivertliler, transferde düğmeye bastı. Kanarya'nın gündemine aldığı milli yıldız Cengiz Ünder, Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya'ya transfer oluyor.




    Gelen son haberlere göre, Roma'da forma giyen milli yıldız Cengiz Ünder, Marsilya ile anlaştı. Fransız ekibi, Cengiz Ünder'i 500 bin Euro karşılığında kiralık olarak kadrosuna dahil edecek.



    SATIN ALMA OPSİYONU 10 MİLYON EURO
    Yıldız oyuncunun satın alma opsiyonu ise 10 milyon Euro olarak belirlendi.




        YILLIK 3 MİLYON EURO
        Roma, Cengiz Ünder'in gelecekteki bir satışında %30 paya sahip olacak. Yıldız oyuncuya ise yıllık 3 milyon Euro ödenecek.



        LEICESTER PERFORMANSI
        Leicester'a 3 milyon Euro karşılığında bir sezonluğuna kiralanan Cengiz Ünder, sakatlığı sebebiyle bekleneni veremedi. Cengiz geçen sezon 19 maçta 2 gol atıp 3 asist yaptı.

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