Portekiz basını da yazdı! Galatasaray, Gedson Fernandes'i bitiriyor

Galatasaray Gedson Fernandes'e kavuşuyor. Teknik direktör Fatih Terim'in mutlaka transfer edilmesini istediği Portekizli yıldız adım adım Florya'ya yaklaşıyor.
Portekiz basınına göre Sarı-Kırmızılı yönetim, Benfica'ya yaptığı son teklifle işi bitirme yolunda önemli bir adım attı. Abola, "Galatasaray 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 8 milyon Euro satın alma opsiyonu teklif etti" dedi.
ORTA NOKTADA BULUŞACAKLAR!
Abola, Galatasaray ile anlaşan Gedson'un artık Benfica formasını giymek istemediğini de vurguladı. Alınan bilgilere göre Portekiz kulübüyle satın alma opsiyonu konusunda pürüz yaşanıyor.