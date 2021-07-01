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    Portekiz basını da yazdı! Galatasaray, Gedson Fernandes'i bitiriyor

    Galatasaray Gedson Fernandes’e kavuşuyor. Teknik direktör Fatih Terim’in mutlaka transfer edilmesini istediği Portekizli yıldız adım adım Florya’ya yaklaşıyor. Portekiz basınına göre Sarı-Kırmızılı yönetim, Benfica’ya yaptığı son teklifle işi bitirme yolunda önemli bir adım attı. Abola, “Galatasaray 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 8 milyon Euro satın alma opsiyonu teklif etti” dedi.

    Adım adım Fernandes

    Galatasaray Gedson Fernandes'e kavuşuyor. Teknik direktör Fatih Terim'in mutlaka transfer edilmesini istediği Portekizli yıldız adım adım Florya'ya yaklaşıyor.

    Portekiz basınına göre Sarı-Kırmızılı yönetim, Benfica'ya yaptığı son teklifle işi bitirme yolunda önemli bir adım attı. Abola, "Galatasaray 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 8 milyon Euro satın alma opsiyonu teklif etti" dedi.

    ORTA NOKTADA BULUŞACAKLAR!
    Abola, Galatasaray ile anlaşan Gedson'un artık Benfica formasını giymek istemediğini de vurguladı. Alınan bilgilere göre Portekiz kulübüyle satın alma opsiyonu konusunda pürüz yaşanıyor.

        Benfica'nın 12 milyon Euro civarında bir rakam istediği, iki kulübün büyük ihtimalle orta noktada buluşacağı belirtildi.

        BÜYÜK BİR RAKAMA SATILABİLİR
        Geçen sezon devre arasında Benfica'dan kiralanan Gedson Fernandes özellikle ligin son bölümünde müthiş bir performans sergilemişti.

        G.Saray yönetimi, 22 yaşındaki yıldızın birkaç yıl içinde önemli bir rakama satılabileceğini düşünüyor. Sarı-Kırmızılılar bu nedenle transfere büyük önem veriyor.

            ORTA ALANDA ONA ÇOK İHTİYAÇ VAR
            PSV maçına 20 gün kala Galatasaray'ın orta alanında ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Fatih Terim ve yönetim, birçok sorunu çözecek olan Gedson Fernandes'i PSV sınavına yetiştirmek için büyük çaba harcıyor.
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