Portekiz basını da yazdı! Galatasaray, Gedson Fernandes'i bitiriyor

ORTA ALANDA ONA ÇOK İHTİYAÇ VAR

PSV maçına 20 gün kala Galatasaray'ın orta alanında ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Fatih Terim ve yönetim, birçok sorunu çözecek olan Gedson Fernandes'i PSV sınavına yetiştirmek için büyük çaba harcıyor.