Beşiktaş'tan Diego Costa açıklaması: "Görüşüyoruz, şartlarımıza uyarsa transfer etmek isteriz"

Beşiktaş Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, kulübün transfer çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



Kocadağ, Rosier ve Ghezzal'ı takımda tutmak istediklerini ifade etti ve forvete iki takviye yapmayı amaçladıklarını belirtti.







Emre Kocadağ santrfor transferiyle ilgili olarak, Diego Costa ile görüştüklerini ve şartlarına uyarsa transfer etmek istediklerini söyledi.