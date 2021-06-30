Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 01.07.2021 00:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.07.2021 00:16
    ABONE OL

    Milli güreşçilerden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya!

    Son dakika spor haberleri... Almanya'nın Dortmund kentinde devam eden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası’nda serbest stil müsabakaları tamamlanırken 5 madalya kazanan Türkiye, takım halinde topladığı 126 puanla Avrupa ikincisi oldu.

    İHA
    Millilerden Avrupa'da 5 madalya!

    Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, 5 madalya kazanarak takım halinde Avrupa ikincisi oldu. Şampiyonayı Rusya birinci, Azerbaycan üçüncü sırada tamamladı.

    İŞTE MADALYA KAZANAN SPORCULARIMIZ
    Serbest stilde bugün Taner Garip gümüş, Emre Çiftçi ise bronz madalya kazandı. 61 kilogramda Hamza Zopalı, bronz madalya maçında Moldovalı Pavel Andrusca'ya son anlarda verdiği puanlarla yenilerek, Avrupa beşincisi oldu.

    86 kilogramda Emre Çiftçi, bronz madalya için karşılaştığı Macar Joel Hencz'i 7-5 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

    Türkiye, serbest stilde Polat Polatçı ile altın, Taner Garip ile gümüş, Mevlüt Özdemir, İsmail Küçüksolak ve Emre Çiftçi ile de bronz madalya kazandı.
    Serbest stilde Rusya 185 puanla birinci, Türkiye 126 puanla ikinci, Azerbaycan 119 puanla üçüncü oldu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP bu yalanları neden söylüyor?
    Haberler Spor Milli güreşçilerden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya!