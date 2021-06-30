Milli güreşçilerden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya!

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, 5 madalya kazanarak takım halinde Avrupa ikincisi oldu. Şampiyonayı Rusya birinci, Azerbaycan üçüncü sırada tamamladı.

İŞTE MADALYA KAZANAN SPORCULARIMIZ

Serbest stilde bugün Taner Garip gümüş, Emre Çiftçi ise bronz madalya kazandı. 61 kilogramda Hamza Zopalı, bronz madalya maçında Moldovalı Pavel Andrusca'ya son anlarda verdiği puanlarla yenilerek, Avrupa beşincisi oldu.

86 kilogramda Emre Çiftçi, bronz madalya için karşılaştığı Macar Joel Hencz'i 7-5 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, serbest stilde Polat Polatçı ile altın, Taner Garip ile gümüş, Mevlüt Özdemir, İsmail Küçüksolak ve Emre Çiftçi ile de bronz madalya kazandı.

Serbest stilde Rusya 185 puanla birinci, Türkiye 126 puanla ikinci, Azerbaycan 119 puanla üçüncü oldu.