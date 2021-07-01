Beşiktaş İspanyol golcü için bastırıyor: Kartal'da Diego Costa zirvesi

Beşiktaş marka bir golcü almak için arayışlarını sürdürüyor. Aboubakar ve Cenk Tosun'un takımdan ayrılması sonrasında arayışlara başlayan Siyah- Beyazlılar, şu an boşta olan İspanyol golcü Diego Costa'da büyük ilerlemeler kaydetti. Taraflar yarın bir kez daha bir araya gelecek.
YENİ TEKLİF: YILLIK 3 MİLYON
Kartal Diego Costa'ya yeni teklifini sunacak... Siyah- Beyazlılar bonuslar ve imza parası da dahil tecrübeli oyuncuya yıllık 3 milyon Euro'dan 9 milyon Euro'luk teklifte bulunacak.
ARADAKİ FARKI ERİTECEKLER!
İspanyol golcünün 3 yıl için istediği para ise 12 milyon Euro... Arada 3 milyon Euro'luk bir fark var. Beşiktaş'ın yarın gerçekleştireceği görüşmede bu farkı indirmesi bekleniyor.