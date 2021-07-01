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    Beşiktaş İspanyol golcü için bastırıyor: Kartal'da Diego Costa zirvesi

    Beşiktaş marka bir golcü almak için arayışlarını sürdürüyor. Aboubakar ve Cenk Tosun’un takımdan ayrılması sonrasında arayışlara başlayan Siyah- Beyazlılar, şu an boşta olan İspanyol golcü Diego Costa’da büyük ilerlemeler kaydetti. Taraflar yarın bir kez daha bir araya gelecek.

    Diego Costa zirvesi

    Beşiktaş marka bir golcü almak için arayışlarını sürdürüyor. Aboubakar ve Cenk Tosun'un takımdan ayrılması sonrasında arayışlara başlayan Siyah- Beyazlılar, şu an boşta olan İspanyol golcü Diego Costa'da büyük ilerlemeler kaydetti. Taraflar yarın bir kez daha bir araya gelecek.

    YENİ TEKLİF: YILLIK 3 MİLYON
    Kartal Diego Costa'ya yeni teklifini sunacak... Siyah- Beyazlılar bonuslar ve imza parası da dahil tecrübeli oyuncuya yıllık 3 milyon Euro'dan 9 milyon Euro'luk teklifte bulunacak.

    ARADAKİ FARKI ERİTECEKLER!
    İspanyol golcünün 3 yıl için istediği para ise 12 milyon Euro... Arada 3 milyon Euro'luk bir fark var. Beşiktaş'ın yarın gerçekleştireceği görüşmede bu farkı indirmesi bekleniyor.

        ŞARTLARIMIZA UYARSA ALIRIZ
        Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ dün katıldığı bir TV programında transferle ilgili konuştu. Kocadağ, "Diego Costa ile ilgileniyoruz. Şartlarımıza uyarsa transfer etmek isteriz" dedi.

        KAAN AYHAN İÇİN HAREKETE GEÇECEK
        Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Kaan Ayhan'ı takımda görmek isteriz. Hayır denebilecek bir oyuncu değil. Hem Türk oyuncu, hem de birkaç bölgede oynayabilen bir oyuncu. Kulübüyle temas kurmayı planlıyoruz. Kenan Karaman için ise beklemedeyiz" dedi.
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