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    Fenerbahçe ve Beşiktaş da adeta pusuda bekliyor: Sörloth için dev savaş

    Leipzig, Andre Silva’nın transferi için E.Frankfurt ile anlaşınca gözler hemen Sörloth’a çevrildi... Trabzonspor yönetimi Norveçli yıldız konusunda çok istekli. Ama Fenerbahçe ve Beşiktaş da adeta pusuda bekliyor...

    Sörloth'a hücum

    2019-20 sezonunda Trabzonspor formasıyla gol krallığı yaşayan ve ardından Leipzig'in yolunu tutan Alexander Sörloth yeniden transfer gündemine oturdu...

    Leipzig, Eintracht Frankfurt formasını giyen Andre Silva ile anlaşma sağlayınca tüm gözler birkez daha Norveçli yıldıza çevrildi. Alman basınına göre Leipzig bu transfer sonrası Sörloth'u kiralık olarak gönderme kararı alacak.

    Trabzonspor eski yıldızını yeniden kadrosuna katma konusunda çok istekli. Ayrıca Bordo-Mavililer, Leipzig'le yapılan anlaşma gereği transferde önceliğe de sahip. Ancak Beşiktaş ve Fenerbahçe de gelişmeleri çok yakından izliyor.

    Eğer Sörloth, Trabzonspor'a dönmek istemezse iki kulüp hemen girişimlere başlayacak.

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