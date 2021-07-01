İngiltere, Almanya’yı 55 yıl sonra bir büyük turnuvada yendi: Ada basını çıldırdı

İngiltere ,Almanya'yı 55 yıl sonra ilk kez bir büyük turnuvanın eleme turunda devirmeyi başardı. İngiliz medyasında manşetlerde büyük coşku vardı. The Guardian Gazetesi, "Bir rüyadan, görülmemiş bir ışığa uyanmak gibi" başlığını kullandı.

İşte gazete başlıkları: The Times: Rüya sonuç: İngiltere, Alman kabusuna son verdi. Telegraph: Sonunda sevinecek bir şey. Mirror: Hayal kurma zamanı, Daily Mail: Vallahi başardık! Express: Hayır, rüya değildi! Almanya'yı gerçekten yendik. Metro: Uğursuzluk sona erdi! Star: İngiltere, Almanya'ya kaybetmedi...

The Sun gazetesi ise, İngiltere'nin son yıllarda katıldığı Avrupa şampiyonalarında büyük form düşüklüğü yaşadığını ve bu galibiyetle bu durumu değiştirdiğini belirterek, "İngiltere, 1966'dan sonra ilk kez turnuvanın ilk 4 maçında kalesinde gol görmedi." bilgisini okuyucularıyla paylaştı.