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    Marek Hamsik artık resmen Fırtına: Trabzon'da tutkuyu hissettim

    Trabzonspor, Slovak orta saha oyuncusu Marek Hamsik ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen imza törenine Başkan Ahmet Ağaoğlu da katıldı. Başkan Ağaoğlu, önemli bir transferi gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

    Trabzon'da tutkuyu hissettim

    Trabzonspor, Slovak orta saha oyuncusu Marek Hamsik ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen imza törenine Başkan Ahmet Ağaoğlu da katıldı. Başkan Ağaoğlu, önemli bir transferi gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

    TEZAHÜRATLARI DUYMAK İSTİYORUM
    İmza töreninde konuşan Marek Hamsik "Geldiğim ilk andan itibaren Trabzon'da tutkuyu hissettim ve stadyumda taraftarlarımızın tezahüratlarını duymak için sabırsızlanıyorum" dedi.

    HARİKA BİR SEZON GEÇİRECEĞİZ!
    Hamsik, "Transfer süreci hızlı ve istediğim gibi çok dürüst bir şekilde gerçekleşti. Umuyorum ki birlikte harika bir sezon geçireceğiz" ifadesini kullandı.

        TRABZON BANA NAPOLİ GİBİ GELDİ!
        Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, imza törenin ardından Hamsik'in eşi Martina'ya forma hediye etti. Hamsik, "Trabzon taraftarının coşkusu bana eski takımım Napoli'yi hatırlattı. Hissettiklerim birbirine çok benzer" dedi.

        HAMSİK 5 BİN FORMA SATIN ALDI
        Marek Hamsik, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun talebiyle 5 bin adet forma satın aldı. Slovak oyuncu, "Kulübün 300 bin adet forma satış hedefine destek olmaktan büyük mutluluk duyacağım" ifadesini kullandı.
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