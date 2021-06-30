Marek Hamsik artık resmen Fırtına: Trabzon'da tutkuyu hissettim

Trabzonspor, Slovak orta saha oyuncusu Marek Hamsik ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen imza törenine Başkan Ahmet Ağaoğlu da katıldı. Başkan Ağaoğlu, önemli bir transferi gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.
TEZAHÜRATLARI DUYMAK İSTİYORUM
İmza töreninde konuşan Marek Hamsik "Geldiğim ilk andan itibaren Trabzon'da tutkuyu hissettim ve stadyumda taraftarlarımızın tezahüratlarını duymak için sabırsızlanıyorum" dedi.
HARİKA BİR SEZON GEÇİRECEĞİZ!
Hamsik, "Transfer süreci hızlı ve istediğim gibi çok dürüst bir şekilde gerçekleşti. Umuyorum ki birlikte harika bir sezon geçireceğiz" ifadesini kullandı.