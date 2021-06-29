Trabzonspor Marek Hamsik ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Ağaoğlu, Slovak oyuncunun da büyük bir camiaya, kulübe geldiğini söylediğini ve bunun farkında olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Biz bir aileyiz. Trabzonspor, yapısı itibarıyla Süper Lig'deki diğer kulüplerden biraz daha farklı özelliklere sahip bir kulüp. Bu süreçte kendisine ve bize de çok yardımcı olan değerli menajerine ve eşine çok teşekkür ediyoruz. Aile, bizim için önemli. Futbolcularımız bizim değerlilerimiz. Ancak futbolcularımızın eşleri en değerlilerimiz. Önemli bir ailenin parçası oldular. Ben süreç içinde, oynanacak lig süreci içinde kendisine fazla bir şey söylemek istemiyorum. Marek, hepimizden daha fazla bilinç içinde."