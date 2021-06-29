Trabzonspor Marek Hamsik ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da yer aldığı, bordo-mavililerin YouTube adresinden canlı yayımlanan törende, 33 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, imza töreninde yaptığı açıklamada, Hamsik'in, teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımda görmeyi istediği bir oyuncu olduğunu, önemli bir transfer gerçekleştirdiklerini belirtti.
Transfer sürecinin pek de sıkıntılı geçmediğini aktaran Ağaoğlu, "Kendisi futbol oynamayı, başarıyı hedefleyen, Napoli'de yaşadığı süreci yaşamak isteyen biri. Kucka'dan Trabzonspor hakkında detaylı bilgi edindi. Menajeri de Türkiye'yi yakından tanıyan, babası da antrenör olarak 2 yıl Türkiye'de hizmet etmiş bir beyefendi, yeterli derecede bilgilendirdi. Sadece futbol oynamayı düşündüğü için bu süreçte bizim için pek zor olmadı. Ailemize katıldı, önemli bir oyuncuyu transfer etmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.