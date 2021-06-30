Attila Szalai: 'Git' denilene kadar gitmem

İsmi birçok önemli takımla anılan Attila Szalai ülkesinde Nemzetisport'a açıklamalarda bulundu. Macar stoper, "Fenerbahçe'nin oyuncusuyum, sözleşmem devam ediyor. İstanbul'da mutluyum ve böyle bir takımda oynadığım için gururluyum" dedi. Transfer iddiaları da yanıtlayan Szalai, "A.Madrid, Leicester City ve Atalanta gibi kulüplerle adımın anılması büyük bir onur ancak Fenerbahçe'de mutluyum. Yönetim istediği gibi bir teklif aldığını söyleyene kadar burada kalacağım" açıklamasını yaptı.
- Spor
- 30.06.2021 Gazete