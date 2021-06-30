Beşiktaş'ta Alex Teixeira artık an meselesi: Josef De Souza pençeyi attı

Beşiktaş'ın bir süredir kadrosuna katmak için çaba sarfettiği Brezilyalı 10 numara Alex Teixeira, ülkesinde Josef de Souza ile bir araya gelirken verdiği fotoğraf karesi camiada heyecana neden oldu.
TEİXEİRA ARTIK AN MESELESİ
Josef ile birlikte verdiği samimi fotoğrafta Teixeira'nın kartal pençesi hareketini yapması "Beşiktaş ile imzaya çok yakın" yorumlarına neden oldu. Sambacı'nın menajeriyle görüşmeler ise sürüyor.
ÜCRETTE MAKAS İYİCE DARALDI
Teixeira yıllık 3.2 milyon Euro'nun yanı sıra bonservisi elinde olduğu için 1.5 milyon Euro da imza parası talep ediyordu. Beşiktaş yönetiminin önerdiği rakam ise 3 yıl için 7.5 milyon Euro'ydu.