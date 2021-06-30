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    Beşiktaş'ta Alex Teixeira artık an meselesi: Josef De Souza pençeyi attı

    Beşiktaş'ın bir süredir kadrosuna katmak için çaba sarfettiği Brezilyalı 10 numara Alex Teixeira, ülkesinde Josef de Souza ile bir araya gelirken verdiği fotoğraf karesi camiada heyecana neden oldu.

    Teixeira pençeyi attı

    Beşiktaş'ın bir süredir kadrosuna katmak için çaba sarfettiği Brezilyalı 10 numara Alex Teixeira, ülkesinde Josef de Souza ile bir araya gelirken verdiği fotoğraf karesi camiada heyecana neden oldu.

    TEİXEİRA ARTIK AN MESELESİ
    Josef ile birlikte verdiği samimi fotoğrafta Teixeira'nın kartal pençesi hareketini yapması "Beşiktaş ile imzaya çok yakın" yorumlarına neden oldu. Sambacı'nın menajeriyle görüşmeler ise sürüyor.

    ÜCRETTE MAKAS İYİCE DARALDI
    Teixeira yıllık 3.2 milyon Euro'nun yanı sıra bonservisi elinde olduğu için 1.5 milyon Euro da imza parası talep ediyordu. Beşiktaş yönetiminin önerdiği rakam ise 3 yıl için 7.5 milyon Euro'ydu.

        HER AN ORTA YOL BULUNABİLİR


        Teixeira ile Beşiktaş yönetimi arasında ücrette her an bir orta yolun bulunabileceği de gelen haberler arasında. Teixeira son olarak Çin Ligi takımlarından Jiangsu'da forma giymişti.

        FERNANDO DA AYNI KARENİN İÇİNDE


            Bu arada fotoğraftaki 3. kişinin Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı ve Sergen Yalçın'ın onayının beklendiği Fernando olması da dikkat çekti. Josef de tam bir arabulcu rolüne bürünmüş durumda.

            TEİXEİRA MESAJI VERDİ
            Alex Teixeira'nın bu samimi fotoğrafı, Beşiktaş'a karşı olan isteğinin en net mesajı olarak algılandı.
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