Beşiktaş'ta Alex Teixeira artık an meselesi: Josef De Souza pençeyi attı

ÜCRETTE MAKAS İYİCE DARALDI

Teixeira yıllık 3.2 milyon Euro'nun yanı sıra bonservisi elinde olduğu için 1.5 milyon Euro da imza parası talep ediyordu. Beşiktaş yönetiminin önerdiği rakam ise 3 yıl için 7.5 milyon Euro'ydu.