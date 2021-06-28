Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor, Bangaly Fode Koita ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Yarın da bir başka anlaşmaya vardıkları oyuncuları Marek Hamsik'in imza törenini gerçekleştireceklerini ifade eden Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Büyük bir camiaya, aileye geldi. Trabzonspor formasının tabii ki bir ağırlığı var. Taşımak kolay değil. Adım gibi eminim ki Koita bu süreci başarıyla yönetecektir. Koita, camiamızın, taraftarlarımızın beklentisi doğrultusunda hizmet edecek ve bu sene şampiyonluk mücadelesi verecek kulüpte en önemli aktörlerden birisi olacaktır. Yönetimimiz adına, taraftarlarımız adına kendisine 'hoş geldin' diyorum."

Ağaoğlu, Koita'nın ligi tanıyan bir oyuncu olduğunu kaydederek, kendisini hazırlayan Kasımpaşa Kulübüne futbolcu üzerindeki emeklerinden dolayı teşekkür etti.

KOİTA: "BURADA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

Koita ise kendisini burada ağırlayan ve bordo-mavili kulübe gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Zor bir sezon oldu. Bu noktaya gelene kadar zorluklar atlattık. Burada olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.