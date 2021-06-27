Trabzonspor'un yeni transferi Bangaly Fode Koita, Trabzon'a geldi!

Fransa başkenti Paris'de doğan Koita, futbola Montpellier alt yapsıında başladı ve bu takımda profesyonel oldu. İlk profesyonel maçına 16 Ocak 2009'da Amiens SC'ye çıktı.

30 Ocak 2012'de sezonun ikinci defresinde Lens takımda kiralık olarak forma giydi. 31 Ağuustos 2012'de Le Havre takımına kiralık olarak transfer oldu. 31 Ağustos 2013 tarihinde Caen takımı ile anlaştı. 21 Temmuz 2015'te İngiliz kulüplerinde Blackburn Rovers ile iki yıllık sözleşme imzaladı. 28 Ocak 2016'da Blackburn Rovers'den 320.000 € ücret karşılığında Türkiye Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya transfer oldu.

Fransız futbolcu Kasımpaşa'da bu sezon 13 maça çıkıp 4 gol kaydetmiştir.