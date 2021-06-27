Trabzonspor'un yeni transferi Bangaly Fode Koita, Trabzon'a geldi!

Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Bangaly Fode Koita, Trabzon'a geldi.
THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul'dan kente gelen Koita, havalimanında Trabzonsporlu taraftarlarca karşılandı.
Tezahürat yapan taraftarlar, Fransız futbolcuya çiçek verdi. Koita, daha sonra menajeriyle Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.
BANGALY FODE KOITA KİMDİR?
Bengali-Fodé Koita, 21 Ekim 1990 yılında dünyaya gelmiştir. Fransız futbolcudur. Forvet bölgesinde görev yapmaktadır. Süper Lig'de Kasımpaşa forması giymektedir.
Fransa başkenti Paris'de doğan Koita, futbola Montpellier alt yapsıında başladı ve bu takımda profesyonel oldu. İlk profesyonel maçına 16 Ocak 2009'da Amiens SC'ye çıktı.
30 Ocak 2012'de sezonun ikinci defresinde Lens takımda kiralık olarak forma giydi. 31 Ağuustos 2012'de Le Havre takımına kiralık olarak transfer oldu. 31 Ağustos 2013 tarihinde Caen takımı ile anlaştı. 21 Temmuz 2015'te İngiliz kulüplerinde Blackburn Rovers ile iki yıllık sözleşme imzaladı. 28 Ocak 2016'da Blackburn Rovers'den 320.000 € ücret karşılığında Türkiye Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya transfer oldu.
Fransız futbolcu Kasımpaşa'da bu sezon 13 maça çıkıp 4 gol kaydetmiştir.