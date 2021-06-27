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    • 27.06.2021 23:16
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    Trabzonspor'un yeni transferi Bangaly Fode Koita, Trabzon'a geldi!

    Son dakika transfer haberleri...  Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Bangaly Fode Koita, Trabzon'a geldi. Tezahürat yapan taraftarlar, Fransız futbolcuya çiçek verdi.

    AJANSLAR
    Yeni transfer çiçeklerle karşılandı!

    Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Bangaly Fode Koita, Trabzon'a geldi.

    THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul'dan kente gelen Koita, havalimanında Trabzonsporlu taraftarlarca karşılandı.

    Tezahürat yapan taraftarlar, Fransız futbolcuya çiçek verdi. Koita, daha sonra menajeriyle Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.

    BANGALY FODE KOITA KİMDİR?
    Bengali-Fodé Koita, 21 Ekim 1990 yılında dünyaya gelmiştir. Fransız futbolcudur. Forvet bölgesinde görev yapmaktadır. Süper Lig'de Kasımpaşa forması giymektedir.

    Fransa başkenti Paris'de doğan Koita, futbola Montpellier alt yapsıında başladı ve bu takımda profesyonel oldu. İlk profesyonel maçına 16 Ocak 2009'da Amiens SC'ye çıktı.

    30 Ocak 2012'de sezonun ikinci defresinde Lens takımda kiralık olarak forma giydi. 31 Ağuustos 2012'de Le Havre takımına kiralık olarak transfer oldu. 31 Ağustos 2013 tarihinde Caen takımı ile anlaştı. 21 Temmuz 2015'te İngiliz kulüplerinde Blackburn Rovers ile iki yıllık sözleşme imzaladı. 28 Ocak 2016'da Blackburn Rovers'den 320.000 € ücret karşılığında Türkiye Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya transfer oldu.

    Fransız futbolcu Kasımpaşa'da bu sezon 13 maça çıkıp 4 gol kaydetmiştir.

        Milli takım kariyerine Fransa genç milli takımlarında başlayana Paris doğumlu Koite, A Milli takım tercihini köklerini ülkesi olan Gine'den yana kullandı ve teknik direktör Luis Fernández tarafından 2017 Afrika Uluslar Kupası için Gine milli takımına çağrıldı.
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