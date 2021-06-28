Wimbledon 2021 hangi kanalda? Wimbledon 2021 ne zaman saat kaçta başlıyor?

WİMBLEDON 2021 NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

İngiltere'nin başkenti Londra, ilk kez 1877 yılında düzenlenen, sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın ana tablo maçlarına bir yıl aranın ardından ev sahipliği yapacak.

Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon, bu yıl 28 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde organize edilecek.

Kovid-19 tedbirlerinden dolayı turnuvanın son 2 gününe kadar kortlardaki toplam kapasitenin yüzde 50'si oranında (günlük 21 bin) seyirci tribünlere alınacak. 14 bin 979 kişilik Merkez Kort, tekler finallerinin oynanacağı 10 ve 11 Temmuz'da tam kapasiteyle hizmet verecek.