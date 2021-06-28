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    • 29.06.2021 12:36
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    Taylan Antalyalı Powered By Pride tişörtü ne demek? Taylan Antalyalı kimdir? Taylan Antalyalı tişörtü anlamı ne?

    Taylan Antalyalı tişörtü anlamı nedir? Taylan Antalyalı kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaray forması giyen milli futbolcu Taylan Antalyalı'nın giydiği tişört gündem oldu. Sosyal medyada Taylan Antalyalı tişörtü hakkında çok sayıda paylaşım yapıldı. Peki; Taylan Antalyalı tişörtü anlamı nedir? Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın LGBT'yi temsil eden renklerle "Gururla destekliyorum" yazan tişörtü eleştirilerin hedefi haline geldi. Kimi paylaşımlarda genç futbolcuya tepki gösterilirken, kimi paylaşımlarda destek verildi.

    takvim.com.tr
    Taylan Antalyalı tişörtü anlamı nedir? Taylan Antalyalı kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Taylan Antalyalı tişörtü anlamı nedir? Taylan Antalyalı kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaray futbolcusu Taylan Antalyalı yaptığı paylaşımla gündemin ilk sırasına oturdu. Genç futbolcu; üstünde "Powered by Pride" yazan gökkuşağı renklerinde bir tişört giyerek sosyal medyada paylaşım yaptı. Antalyalı'nın bu paylaşımı sosyal medya gündemine oturdu.

    TAYLAN ANTALYALI TİŞÖRTÜ ANLAMI NEDİR?

    Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın LGBT'yi temsil eden renklerle "Gururla destekliyorum" yazan tişörtü eleştirilerin hedefi haline geldi. Kimi paylaşımlarda genç futbolcuya tepki gösterilirken, kimi paylaşımlarda destek verildi.

    POWERED BY PRİDE ANLAMI NE?

    Powered by pride anlamı 'Gurular destekliyorum' demek. LGBTİ onur haftası nedeniyle son günlerde çok kullanılan bu terim birçok ünlü isim tarafından da paylaşıldı.

        TAYLAN ANTALYALI KİMDİR?

        Taylan Antalyalı, 8 Ocak 1995 tarihinde Muğla'da dünyaya geldi. 2006'da yaşadığı şehrin futbol takımı Muğlaspor'un altyapısında futbola başladı. Burada 3 sene forma giyen Taylan, hocası tarafından Orta saha'da görevlendirildi. 2009 yılında Bucaspor altyapı avcıları tarafından keşfedilen Antalyalı, 35.000 TL karşılığında Bucaspor'a transfer oldu ve 2011 yılına kadar Bucaspor'un alt takımlarında forma giydi.

        2012 yılında Bucaspor ile profesyonel sözleşme imzalayan Taylan, Sözleşme imzaladıktan iki gün sonra Kasımpaşa maçında ilk kez 1. Lig'de forma giydi. Gösterdiği performansla Feyenoord, Ajax, Beşiktaş ve Galatasaray gibi takımların dikkatini çeken Taylan için Bucaspor başkanı Bektur, "Taylan için Fatih Terim'e söz verdim. Onunla görüşmeden diğer takımlarla bir pazarlık içine girmem. Taylan'da öncelik Fatih Terim'in ve Galatasaray'ındır" açıklamalarında bulundu. 2014-2015 sezonu öncesi Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'ne transfer oldu.Taylan Antalyalı 2023 yılına kadar Galatasaray ile sözleşme imzaladı.

        2009 yılında ilk kez U-15 takımında forma giyen Taylan, 2011 yılında Türkiye'nin U-16 takımında forma giydi ve 12 maça çıkıp 4 gol atarak göz doldurdu. Sezonun devamında U-17 takımında forma giyen Antalyalı, 11 maça çıkıp 5 gol kaydetti. 2012 yılında ise U-18 takımına kadar yükselen Taylan, 11 maça çıktı 5 gol kaydetti ve U-18 takımında kaptanlığa kadar yükseldi.
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        Haberler Spor Taylan Antalyalı Powered By Pride tişörtü ne demek? Taylan Antalyalı kimdir? Taylan Antalyalı tişörtü anlamı ne?