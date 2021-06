2015 YILINDAN BERİ ZİRVEDE

2015'te Renk, 2016'da Graystorm, 2017'de Piano Sonata, 2018'de Hep Beraber, 2019'da The Last Romance ve 2020'de Call To Victory ile 6'da 6 yapan Ahmet Çelik, Burgas'la 7. kez güldü.