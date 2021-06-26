Son dakika: 95. Gazi Koşusu'nu Burgas isimli safkan kazandı





GAZİ KOŞUSUNUN ÖDÜLÜ NE KADAR?

Gazi Koşusu'nun birincilik ikramiyesi 2 milyon 100 bin TL olarak belirlendi. İkinci 840 bin, üçüncü 420 bin, dördüncü 210 bin TL, beşinci olacak safkan da 105.00 TL ikramiyenin sahibi oldu.