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    Formula 1’de Türkiye Grand Prix’si yeniden takvime alındı: Yarışlar 1-3 Ekim'de İstanbul'da

    Formula 1’de Türkiye Grand Prix’si yeniden takvime alındı. Intercity İstanbul Park’ın ev sahipliği yapacağı yarış, 1-3 Ekim’de seyircili olarak gerçekleştirilecek. Formula 1'de 9 yıllık aranın ardından geçen yıl Türkiye Grand Prix'si düzenlenmiş, yarışı kazanan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kariyerindeki 7'nci şampiyonluğa ulaşmıştı.

    Formula 1 heyecanı

    Motor sporlarının zirvesi sayılan Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si yeniden takvime alındı. İstanbul'da 11-13 Haziran'da yapılması planlanan ancak Coronavirüs salgını sürecindeki seyahat kısıtlamaları nedeniyle iptal edilen Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin yeni tarihi belli oldu.

    BİLETLER SATIŞA ÇIKIYOR
    Sezonun 16'ncı yarışı Singapur Grand Prix'sinin yerine Türkiye Grand Prix'si takvime alındı. Intercity İstanbul Park'ın ev sahipliği yapacağı yarış, 1-3 Ekim tarihlerinde koşulacak.

    Formula 1TM biletlerinin gelecek haftadan itibaren satışa sunulması planlanıyor.

        Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "2021 yılı takvimi içerisindeki tüm fırsatları yakından takip ettik ve tekrar takvime girmeyi başardık. Formula 1 yönetimi de yarışları İstanbul'da gerçekleştirmek için çok istekli davrandı. Çok iyi hazırlanıp, tüm dünyaya İstanbul'u hak ettiği şekilde tanıtmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

        TÜRKİYE KAZANACAK


        Bilet satışlarına en kısa sürede başlanacağını belirten Ak, "Yarışımızı seyircili gerçekleştireceğiz. Turizm sezonunun da sürdüğü zamanlara denk geliyor. Sadece yarış ekiplerinin bile ekonomimize milyonlarca dolarlık katkı sağladığı organizasyon, önemli bir döviz girdisine imkan sağlayacaktır" dedi.
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            Haberler Spor Formula 1’de Türkiye Grand Prix’si yeniden takvime alındı: Yarışlar 1-3 Ekim'de İstanbul'da